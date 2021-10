Workshops do projeto “Desburocratiza Sergipe” serão promovidos nos dias 18 e 19 de outubro

Nos dias 18 e 19 de outubro, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), em parceria com o Sebrae/SE e apoio da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), irá promover mais dois workshops do projeto “Desburocratiza Sergipe”, com representantes das prefeituras que compõem as regiões do Agreste Central, Centro-Sul e Sul Sergipano. O evento será realizado no auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500), a partir das 8h30.

Na próxima segunda-feira (18) participarão as prefeituras da região do Agreste Central e Centro-Sul. Já na terça-feira (19), o evento contará com a participação dos convidados das prefeituras das cidades da região do Sul Sergipano.

A parceria entre a Jucese e o Sebrae/SE em mais essa etapa de implantação e acompanhamento do Portal Agiliza Sergipe nas secretarias de Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Tributos e Planejamento Urbano de cada prefeitura, contribui com o processo de desburocratização do registro empresarial. “Estamos atuando em parceria para simplificar os procedimentos, tornando o ambiente de negócios cada vez mais favorável em Sergipe”, enfatiza Marco Freitas, presidente da Jucese.

Ao todo, estão sendo promovidos seis workshops até 11 de novembro, envolvendo todas as regiões do estado. O projeto faz parte das medidas adotadas pelo Governo de Sergipe com foco na otimização dos trâmites processuais, tornando mais rápido e seguro o processo para abertura de novas empresas.

Workshops:

2º Workshop 18/10/2021: AGRESTE CENTRAL E CENTRO-SUL

3º Workshop 19/10/2021: SUL SERGIPANO

4º Workshop 08/11/2021: ALTO SERTÃO E MÉDIO SERTÃO

5º Workshop 09/11/2021: BAIXO SÃO FRANCISCO

6º Workshop 11/11/2021: LESTE SERGIPANO

Fonte e Foto: Innuve