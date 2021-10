Confiança venceu o Avaí por 3 a 1 Arena Batistão no sábado

O Confiança venceu o Avaí por 3 a 1, neste sábado (16), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Batistão, Lohan, de pênalti, e Rafael Vila marcaram para a equipe sergipana e Romulo marcou para o Avaí.

Mesmo com a vitória, o Confiança continua na vice-lanterna da Série B, mas, agora, com 28 pontos. Já o Avaí, somou mais três pontos e está a cinco do Goiás, quatro colocado.

Com essa vitória o Dragão chegou aos 28 pontos, porém segue no Z4 da competição ocupando a 19ª colocação. Já o Avaí, por conta do tropeço fora de casa, acabou ficando na 4ª colocação agora com 50 pontos. O time sergipano voltará a campo na próxima sexta-feira (22), às 19h, contra o Guarani, às 19h.

Foto: twitter Avaí