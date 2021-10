Dia D da multivacinação movimentou UBSs de Aracaju neste sábado

Este sábado, 16, foi dedicado à promoção da saúde com a realização do Dia D da multivacinação. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), teve como objetivo atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes com a aplicação dos imunizantes e das doses de reforço.

Ao longo do dia, das 8h às 16h, 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todas as regiões da capital estiveram abertas para que a população pudesse se vacinar. Além da imunização do público infanto-juvenil, foram aplicadas também as vacinas contra a covid-19 para os aracajuanos acima dos 18 anos.

Durante o plantão deste sábado, 1.530 crianças e adolescentes compareceram às UBSs para conferir a caderneta de vacinação. Desses, 1.079 precisavam de algum imunizante e atualizaram o esquema vacinal. Foram vacinados, ainda, 179 adultos com a primeira dose contra a covid-19.

O técnico de enfermagem Diêgo Magno acompanhou a filha, Ana Luiza Santos, de 10 anos, para tomar a vacina que faltava. “Essa é uma iniciativa maravilhosa. Sou da área da saúde e sei da importância das vacinas. Por isso, que fiz questão de trazer minha filha e espero que todos os pais tragam suas crianças e adolescentes para atualizar o cartão da vacina”, comenta.

Sérgio Ferreira aproveitou o sábado para atualizar as vacinas do filho, Sérgio Ferreira Júnior. “É uma iniciativa maravilhosa, possibilita que os pais que trabalham durante a semana tenham esse sábado para vir atualizar a carteira de vacinação dos filhos. O atendimento foi excelente”, avalia.

Luana Dionísio, mãe do pequeno Pedro Dionísio, também destaca a importância da ação ter sido realizada no sábado. “Esse Dia D é muito importante, para que as pessoas que, assim como eu, não conseguem ir a UBS durante a semana por causa do trabalho, possam vir atualizar a caderneta de vacinação”, ressalta.

Continuação da campanha

Iniciada no dia 4 de outubro, a campanha de multivacinação continua até 29 de outubro, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs da capital, exceto a UBS Lauro Dantas, que está com atendimento exclusivo para síndrome gripal.

As vacinas disponibilizadas nesta campanha são: BCG; Hepatite B; Penta; Polio inativada; Polio Oral; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C; Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (SCRV – sarampo, caxumba e rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; Varicela e dTpa.

Para atualizar o cartão vacinal, os pais ou responsáveis devem acompanhar a criança ou adolescente à UBS mais próxima, levando documento de identificação com foto, certidão de nascimento e cartão de vacinação.

Foto André Moreira