Direção e Executiva estaduais do PT decidem legitimar pré-candidatura de Rogério Carvalho a governador do Estado

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe e a Executiva Estadual reuniram-se na sexta-feira (15) e decidiram legitimar o pré-candidato a governador pelo PT de Sergipe, o senador Rogério Carvalho;

Na reunião também foi autorizado. em nome do Partido dos Trabalhadores, a condução do debate das alianças políticas pelo presidente estadual do PT/SE, deputado federal João Daniel, e o senador Rogério Carvalho, pré-candidato a governador;

Decidiu que o PT buscará outros partidos para compor a chapa majoritária, para ocuarem as vagas de vice-governador e para o Senado.

O Diretório Estadual decidiu referendar o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) com a presença de todas as correntes do Partido dos Trabalhadores, coordenadas pelo presidente do partido, assim como construir candidaturas populares, que garantam a ampliação das vagas para deputado estadual e federal.

Declararam, no final, que o grande compromisso do PT em Sergipe é ajudar a eleger as candidaturas do ex-presidente Lula da Silva a presidente da República e do senador Rogério Carvalho ao Governo.