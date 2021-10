Estanciano goleia Socorrense no Francão e segue líder do grupo B

O time de Estância jogou contra a equipe da Socorrense na tarde deste sábado (16) e venceu seu adversário pelo placar de 5 a 2.

No primeiro tempo o Estanciano largou na frente e aos 30 minutos em cobrança de falta por Amaral ainda no campo defensivo do Canarinho em um vacilo da defesa da Socorrense o jogador ‘Da Bahia’ arranca forte em direção ao gol de Gilson e abre o placar no Francão.

Não demorou muito para o Estanciano marcar o segundo gol e deixar a torcida canarinha feliz da vida. Na cobrança rápida de falta do meio de campo Kaique aproveita nova falha da defesa da Socorrense e amplia aos 32 minutos.

Gol Contra

A Socorrense reage e Gerson tenta recuar para o goleiro Lucas e faz contra.

No segundo tempo a Socorrense chega mais e Luiz Henrique na falha da defesa canarinha deixa tudo igual.

Dudu de cabeça novamente deixa o Estanciano na frente do placar fazendo o terceiro gol. Inzaghi livre pela esquerda cruza na área e Dudu cabeceia para baixo sem chances para o goleiro Gilson da Socorrense.

Em mais um ataque do Estanciano Kaique solta à bomba em cima do goleiro Gilson da Socorrense e no rebote Matheus manda bem e marca o quarto gol do Estanciano.

Redimiu-se

O quinto gol nasceu de uma cobrança de escanteio de Jonata no finalzinho do segundo tempo que Gerson faz e zera com a torcida o gol contra.

