Homem é preso suspeito de agredir a enteada com chutes em Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por violência doméstica contra a enteada no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, no início da tarde de ontem, 15.

Os militares foram solicitados pelo Ciosp 190, e se deslocaram rapidamente ao endereço informado, para verificar uma situação de violência doméstica. Segundo a denúncia, o padrasto estaria agredindo sua enteada em casa.

Quando chegaram na residência o homem ainda estava lá. A vítima relatou a agressão sofrida, segundo ela, o padrasto teria desferido vários chutes em suas pernas.

Os militares constataram que a jovem apresentava lesões nos dois membros inferiores, por isso, os dois foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para que fossem tomadas as medidas necessárias ao caso.

Fonte: PMSE