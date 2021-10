O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB) declarou neste sábado (16) que “a construção de uma estrutura decente e digna para os feirantes de Itabaiana é um sonho antigo meu e quem me conhece sabe. Há mais de 20 anos eu desejava realizar uma obra decente para o povo itabaianense. Eu já dizia há muito tempo, que o mercadão de Itabaiana não estava atendendo aos comerciantes e a população. A minha preocupação sempre foi dar dignidade ao feirante e ao comerciante. Isso é obrigação do gestor público, porque é do pequeno comerciante que a economia de um lugar começa a se desenvolver. Eu já fui comerciante de feira e sei bem como é a realidade, eu tenho história de trabalho e posso falar com conhecimento de causa”.

Luciano Bispo lembrou que “com o apoio, empenho e dedicação dos governadores Marcelo Deda, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas pude ver essa estrutura pronta para ser utilizada pelo nosso povo, e tem um detalhe, quem ganha não é somente os itabainenses não. Quem ganha é o Estado de Sergipe que pode ver a produção agrícola escoar, podendo estar conectado e sendo elo entre as centrais de abastecimento de Petrolina, em Pernambuco e Juazeiro, na Bahia”, disse.

– Eu, como deputado estadual, presidente da Assembleia de Sergipe, juntamente com meus meus colegas na assembleia, deputada Maria Mendonça e do deputado Talysson, sabemos que crescer é fazer o estado avançar. Então, quando uma Central de Abastecimento desse porte fica parada, a economia não cresce. Os benefícios com o funcionamento da Ceasa são enormes, só não vê quem não quer. Mas vou dizer dois só de início: o trânsito da cidade que desafoga e a melhora do comércio faz crescer o município de Itabaiana, o agreste do Estado e todo o Sergipe. Senão funciona, quem perde são os itabaianenses, avalia Luciano Bispo.

O deputado Luciano Bispo conclui dizendo que “só posso dizer e atestar o que já disse de outras vezes: a obra do Ceasa de Itabaiana que o governo de Sergipe fez é a maior obra dos últimos anos em Itabaiana. Infelizmente, nem todos visualizam e vislumbram o crescimento e desenvolvimento para a região e isso prejudica os itabaianenses e sergipanos. Sergipe só cresce, se todos crescerem juntos”..