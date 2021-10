Polícias prendem investigado por tráfico e apreendem 6 kg de entorpecentes

Ação conjunta do Departamento de Narcóticos (Denarc) e da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar prendeu nessa sexta-feira (15), na Grande Aracaju, Erick Victor Santos de Almeida, 30 anos, em posse de entorpecentes. Ele já era investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a operação, foram apreendidos maconha, cocaína e crack. A ação aconteceu no início da noite, quando os policiais militares e civis receberam informações de que Erick estava guardando drogas em um caminhão, no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

As equipes das duas unidades policiais foram ao local e realizaram a abordagem. Após buscas, foram localizadas substâncias semelhantes a entorpecentes, que serão periciadas. Foram apreendidos um quilo de maconha, três quilos de cocaína, dois quilos de crack e três balanças de precisão.

Segundo levantamentos, Erick já tem condenações criminais por homicídio com uso de arma de fogo, em 2014, e tráfico de drogas, em 2011. As equipes policiais reforçam a importância da denúncia para ampliar o combate ao tráfico de drogas. A informação pode ser passada de forma sigilosa pelo telefone 181, da Polícia Civil, ou pelo 190, da PM.

Fonte e foto SSP