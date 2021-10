Adriano Taxista é absolvido da acusação de ter atentado contra a segurança

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, houve uma greve dos rodoviários da Grande Aracaju, face terem perdidos direitos conquistados.

No dia 27, Adriano Taxista, também como ex-rodoviário que é e simpatizante da categoria, esteve em um ato realizado nas proximidades do terminal do mercado, onde fez uso da palavra, como tantas outras pessoas que também discursaram, momento em que foi preso por policiais militares, que o conduziram à delegacia plantonista. No momento em que foi preso, Adriano Taxista foi informado que estaria descumprindo as medidas de combate à covid-19, fato que não traduzia a realidade dos fatos, visto que todos que estavam no local utilizavam máscaras e utilizavam álcool em gel 70%, sento posteriormente enquadrado na delegacia como tivesse praticado o delito de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública (artigo 2658 do Código Penal), sendo lavrado no dia o flagrante.

Desde o primeiro momento da prisão, o deputado estadual Capitão Samuel hipotecou solidariedade ao Adriano Taxista, acompanhando todo o desenrolar, tendo o advogado Márlio Damasceno passado a promover a defesa do ex-vereador, tendo comparecido à audiência de custódia onde requereu a liberdade provisória do mesmo, o que foi acatado pelo Promotor de Justiça e Magistrado à época, sendo colocado em liberdade para responder ao processo.

O Adriano Taxista foi incialmente denunciado pela suposta prática do delito capitulado no artigo 26 do Código Penal, sendo posteriormente realizada a instrução processual, onde a defesa do ex-vereador arrolou testemunhas e conseguiu provar que o Adriano Taxista não cometeu o crime que lhe era imputado, qual seja, de atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Agora, a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, absolveu o Adriano Taxista da acusação que pesava contra a sua pessoa.

Ao tomar conhecimento da absolvição, o Adriano Taxista agradeceu ao seu advogado por ter conseguido a sua absolvição, bem como, agradeceu ao importante apoio dado pelo deputado estadual Capitão Samuel que deu total apoio à sua pessoa, inclusive disponibilizando assessoria jurídica

Logo mais às 17h30 horas, o wx-vereador Adriano Taxista e seu advogado concederão entrevista à Rio FM Aracaju, 102,3 acerca do fato, ao radialista Jailton Santana, podendo a entrevista ser ouvida através do link: http://www.radios.com.br/play/13416, esclarecendo todos os fatos.

