Altenburg inaugura nova unidade no município de Socorro

Na manhã desta segunda-feira, 18, a Altenburg, fábrica de cama, mesa e banho, inaugurou sua nova instalação em Nossa Senhora do Socorro. A construção da nova unidade deu-se em virtude da logística, boa mão de obra, incentivos fiscais, bem como sua boa relação com a Prefeitura de Socorro. A cerimônia foi acompanhada pelo prefeito Padre Inaldo, por secretários municipais e autoridades sergipanas.

“Essa é a maior unidade do grupo e a escolha pela instalação em Socorro prova que temos pessoas com capacidade para trabalhar e trazer desenvolvimento. Por isso, estamos felizes e gratos por estarmos atraindo novas empresas”, comemorou o prefeito Padre Inaldo.

A Altenburg instalou-se em Socorro ainda em 2009 em uma área de 7,5 mil m², já a nova unidade conta com 18 mil m² de área construída. Além do ambiente interno, a empresa também criou áreas de convivência para os colaboradores. “Nós viemos com o propósito de abranger o mercado nordestino e também queremos trazer a nossa ideologia e costumes para o povo daqui. As instalações são modernas, justamente em favor do bem-estar dos nossos colaboradores”, explicou o presidente da Altenburg, Rui Altenburg.

O secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, aponta alguns fatores que levam empresas a escolherem Socorro. “A localização estratégica do município, o desenho do Distrito Industrial que favorece, mas acima de tudo, o comprometimento da gestão municipal, que consegue fazer com que os empresários sintam-se realmente acolhidos”, detalhou.

Atualmente, a fábrica possui cerca de 230 colaboradores e com o novo espaço pode chegar a 400 profissionais. Esta operação amplia as linhas de produção de edredons, colchas, roupas de cama, protetores, travesseiros e toalhas. “Nós queremos que cada vez mais tenhamos empresas como essas no polo industrial de Socorro e de todo o Estado para gerar emprego e fazer com que Sergipe cresça economicamente cada vez mais”, declarou a vice-governadora, Eliane Aquino.

Estiveram presentes o vice-prefeito Manelito Franco, os secretários Luiz Carlos (Indústria e Comércio), Renato Nogueira (Governo), Carminha Paiva (Assistência Social), David Lopes (Agricultura), Mônica Menezes (Trabalho), Samir Felipe (Meio Ambiente) e o comandante da Guarda Municipal, Evilásio Protásio. Também marcaram presença vereadores de Socorro e autoridades do Estado.

