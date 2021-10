Aracaju anuncia antecipação da vacina da Pfizer e ampliação dose de reforço

A partir da segunda-feira (18), a vacinação com a segunda dose de Pfizer e dose de reforço terão seus prazos atualizados. As pessoas vacinadas com a Pfizer que estão com a D2 prevista para até 20 de novembro, já poderão buscar um dos pontos de vacinação. Idosos com a segunda dose recebida até 30 de abril também poderão receber a dose de reforço, assim como os profissionais de saúde vacinados com a D2 até 15 de abril.

São pontos de segunda dose de Pfizer e dose de reforço, funcionando das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Riomar Shopping (Coroa do Meio), UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo).

Essas doses também serão aplicadas nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28 BC, no horário das 8h às 17h. Se a dose anterior foi recebida na capital, não é necessário apresentar código, apenas documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação.

Nesta segunda, a Prefeitura também seguirá vacinando adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas com a segunda dose de CoronaVac no prazo de 28 dias ou a D2 de AstraZeneca com prazo até 31 de outubro.

Com horário de funcionamento das 8h às 16h, serão pontos de segunda dose de Astrazeneca e Coronavac as UBSs: Amélia Leite (Suíssa), Augusto César (Santa Tereza), Cândida Alves (Santo Antônio), Carlos Fernandes (Lamarão), Carlos Hardmam (Soledade), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Francisco Fonseca (18 do Forte), João Bezerra (Areia Branca), João Cardoso (José Conrado de Araújo), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Osvaldo Leite (Santa Maria).

Nos drives do Parque da Sementeira e do 28Bc, das 8h às 17h, também será ofertada a D2 da Astrazeneca.

Foto: Marcelle Cristinne

com informações da SMS