Banese leiloa imóveis e terrenos com lances a partir de R$ 13 mil por lances eletrônicos

O Banco do Estado de Sergipe S.A (Banese) anuncia leilão de imóveis por intermédio da Nordeste Leilões. A instituição financeira disponibiliza 12 imóveis, que podem ser arrematados até o dia 5 de novembro, exclusivamente por meio de lances eletrônicos na plataforma da leiloeira.

No grupo de itens disponíveis é possível encontrar casas, apartamentos, sítios e terrenos no estado de Sergipe, com lances iniciais que variam de R﹩ 13 mil, em um lote para construção com 96 m² de área total no município de Canindé do São Francisco, até R﹩ 23 milhões, referente a um imóvel industrial localizado no município de Estância, com área construída de 41,8 mil m² formada por galpão industrial e prédios auxiliares.

Os destaques do leilão ficam por conta de um terreno no bairro Farolândia com área total de 4,2 mil m² pelo lance inicial de R﹩ 3,4 milhões; uma casa residencial de 35 m², localizada na capital Aracaju, com valor inicial de R﹩ 290 mil; e um apartamento de 162 m² com três dormitórios por R﹩ 278 mil.

Todos os imóveis disponíveis podem ter seu valor de compra financiado pelo próprio banco Banese.

Os itens listados estão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio pelo telefone da empresa leiloeira, (79) 996494186, respeitando todas as normas dos órgãos sanitários. Para mais detalhes dos lotes e do leilão, acesse o link https://bit.ly/3aEFEXU

SERVIÇO

Leilão Banco Banese

Imóveis e Terrenos

Encerramento: 05 de novembro, às 10h.

Link: https://bit.ly/3aEFEXU

