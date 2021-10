Bandidos aterrorizam população do povoado do município de Santa Luzia do Itanhy

Os moradores do povoado Botequim, no município de Santa Luzia do Itanhy, estão sofrendo com a onda de assaltos e roubos, quase que sempre naquela comunidade rural, e lamentavelmente as autoridades políticas do município têm conhecimento dessa situação e, segundo eles os próprios moradores, nem o prefeito e nem os vereadores ainda não tomaram as devidas providências.

De acordo com um morador da comunidade, que não quis se identificar, há quinze dias, um senhor por apelido de Didi, morador do Assentamento Cleonice Alves, na mesma região do Botequim, teve sua motocicleta furtada. “Eles chegam de carro e também de moto e efetuam o assalto”, disse o morador.

Segundo outra pessoa do povoado, os bandidos estão chegando também pela noite. “Outro dia, chegaram dois de moto e furtaram celulares e relógios das pessoas que estavam na pracinha do Botequim”, relatou.

Um morador por nome de Davi, do Alto Alegre, próximo ao Botequim, já foi assaltado duas vezes. Na semana passada, quatro homens chegaram num carro preto e levaram diversos pertences de Davi, inclusive computador e sua carteira com dinheiro e todos os documentos. “Foi questão de segundo. Assim que sair um pouco e imediatamente quando retornei ao meu sítio, eles já teriam furtado muita coisa”, disse Davi.

Por Magno de Jesus