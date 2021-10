Cartão de saúde e benefícios contemplado em edital da Fapitec

Principal objetivo é ser referência de mercado como melhor, mais completo e inovador cartão da modalidade no Brasil

A promoção de saúde e inclusão social a preços justos é o foco de um dos projetos apoiados pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado (Fapitec/SE). Trata-se do Cartão ComVida, que visa fornecer serviços e benefícios com excelente atendimento a seus usuários. A proposta é mais uma das contempladas pelo Programa Centelha, edital gerenciado pela Fapitec.

O Cartão ComVida oferece aos associados valores bem abaixo do mercado, através de parcerias com clínicas, utilizando-se da disponibilidade de horários e profissionais para oferecer benefícios em consultas e exames médicos, atendimento veterinário, psicólogo e nutricionistas.Também integram a proposta o clube de descontos, auxílio funeral, seguro de vida e cesta básica, entre outras vantagens. Segundo os responsáveis pelo projeto, os sócios Luís Eduardo Fraga e Fábio Anjos, a proposta partiu de uma visão sobre a necessidade de acesso à saúde pela população de baixa renda.

O projeto segue em andamento, com previsão de funcionamento apenas no estado de Sergipe em seu momento inicial de operação. Para a equipe responsável, o início dos atendimentos vem sendo aguardado com otimismo. “Nossa proposta é de atender todo o território nacional, com rede física nos grandes polos. Também atenderemos virtualmente, por meio da telemedicina”, afirma Luís Eduardo.

Ainda segundo o coordenador, o projeto prevê uma possível integração entre as áreas de saúde e bancária. “É provável que, no futuro, o convênio com instituições bancárias permita o parcelamento ou financiamento dos procedimentos e exames de valores relevantes, na condição de concessão de crédito ou consórcio”, explica.

Programa Centelha

O Programa Centelha visa estimular o empreendedorismo inovador para o desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços) e a geração de empresas de base tecnológica, a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado de Sergipe.

O edital conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e contrapartida do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC). Através do programa, que já contemplou mais de 20 empresas no estado, foi destinado R$ 1,2 milhão em incentivos. O mesmo montante será reservado à segunda edição do programa, cujo lançamento está previsto ainda para o mês de outubro.