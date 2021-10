Cliente da tarifa social com conta em atraso ganha R$ 10 reais

Energisa está com condições especiais de negociação

A Energisa está oferecendo condições especiais para facilitar o pagamento de contas em atraso para o público inserido na chamada Tarifa Social. Em Sergipe, os clientes contam com uma novidade: quem pagar a fatura emitida na negociação pela conta Voltz — primeira fintech do setor elétrico que oferece uma plataforma de serviços financeiros voltados para pessoas físicas e jurídicas —, receberão de volta R$ 10.

A Voltz, a mais nova empresa da Energisa, é uma conta digital, totalmente gratuita e sem taxa de manutenção, que oferece as principais funcionalidades de uma conta bancária, porém com a facilidade, agilidade e autonomia de um aplicativo. Com ela, é possível realizar transferências bancárias, pix, pagamentos de boletos por QR Code Pix ou código de barras.

Para receber o benefício do cashback (pagamento de volta), o primeiro passo é baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android e, em seguida, realizar o cadastro. Após a abertura, já é possível realizar as transações disponíveis pelo aplicativo, a exemplo do pagamento das contas em atraso. Mais informações podem ser obtidas pelo endereço www.contavoltz.com.br

“A Energisa quer, cada vez mais, entender e ser parceira do cliente. A Voltz chega para colocar o nosso relacionamento em um novo patamar, ainda mais focado nas soluções para o seu dia a dia. É uma conta digital completa, gratuita e ainda com ofertas que facilitam a negociação”, conta Daniel Orlean, co-CEO da Voltz.

Como negociar

Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência para negocias as contas atrasadas. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

Serviço:

Whatsapp (Gisa) – (79) 8101-0715

App gratuito – Energisa On

Site (agência web) – www.energisa.com.br

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas