Corpo do delegado Marcelo Hercos Lyrio será cremado em Alagoinhas (BA)

O corpo do delegado Marcelo Hercos Lyrio está sendo velado no velatório da Piaf da Rua Laranjeiras, 1681, bairro Getúlio Vargas, Aracaju e nesta segunda-feira (18), o será cremado, na cidade de Alagoinhas (BA), onde serão realizadas as homenagens policiais.

Marcelo Hercos morreu na madrugada deste domingo (17) após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma intervenção no bairro Aruana, Zona de Expansão de Aracaju. Mesmo estando de folga, o policial agiu ao perceber que um trio de criminosos estava passando dinheiro falso na loja de conveniência do posto de combustível. Ao tentar efetuar a prisão, um dos bandidos ligou o carro e arrastou o delegado por alguns metros. Em seguida, o alvejou com três tiros. Todos os acusados estão presos.

Marcelo Hercos Lyrio era casado, ingressou na Polícia Civil de Sergipe no dia 26 de dezembro de 2006. Era formado em direito e com especializações em direito penal e processual penal e gestão estratégica de segurança pública. Ele era o titular da 7ª Delegacia Metropolitana, sediada no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

