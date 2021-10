Edvaldo apresenta pedido de afastamento à Câmara para participar de evento em Dubai

O prefeito Edvaldo Nogueira, apresentou, na manhã desta segunda-feira, 18, ao presidente em exercício da Câmara Municipal de Aracaju, Vinicius Porto, o ofício nº 90/2021 em que comunica afastamento da função por dez dias, contados a partir de quinta-feira, dia 21. O gestor da capital participará da Expo 2020 Dubai e da Quinta Conferência da G-STIC, a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade da qual é presidente, como representante dos prefeitos e prefeitas, mostrando experiências de localização de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios, como parte da Agenda 2030. Durante o afastamento de Edvaldo, a chefia do Executivo Municipal será assumida interinamente pela vice-prefeita Katarina Feitoza.

“A partir de quinta-feira estarei viajando para Dubai, a convite da Fiocruz, da FNP e da G-STISC, um grupo belga que discute municipalismo, saúde, cidades e a concessão das ODS, para participar da Expo 2020 Dubai como palestrante, a maior feira mundial e que se estenderá até abril do ano que vem. Neste período, serão discutidos temas relevantes, além de reuniões bilaterais, com diversos organismos que serão muito importantes, não apenas para nossa cidade, mas também para o Brasil, porque também irei como presidente da Frente Nacional. Portanto, é uma honra ter sido convidado para este evento mundialmente importante”, destacou Edvaldo.

O gestor de Aracaju enfatizou, ainda, que, durante sua passagem por Dubai, fará visitas técnicas para conhecer experiências avançadas no campo da mobilidade urbana, saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. “Será uma excelente oportunidade para aprofundar as relações. Vou trabalhar para captar ideias, recursos, novos parceiros para desenvolver ainda mais a nossa cidade e o país”, salientou Edvaldo. Durante a entrega do ofício, o prefeito visitou as novas instalações da Câmara Municipal de Aracaju que passa por completa reforma.

Ao receber o pedido de Edvaldo, o presidente em exercício da Câmara, Vinicius Porto, destacou a harmonia entre Executivo e Legislativo. “Estamos abraçados em boas ideias, então acredito que esta viagem será muito importante para a nossa cidade, para compartilhar novas ideias e adquirir novos conhecimentos. Agradeço seu empenho, dedicação e trabalho em prol do povo aracajuano. É motivo de muito orgulho para todos nós ter o prefeito de Aracaju neste importante evento, discorrendo sobre temas de visibilidade para grandes líderes mundiais”, ressaltou o parlamentar, acrescentando que “com Katarina à frente da Prefeitura, dando continuidade ao trabalho, Aracaju estará em boas mãos”.

Estiveram presentes os vereadores Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Fabiano Oliveira, Pastor Eduardo Lima e Joaquim do Janelinha, além dos secretários municipais da Fazenda, Jeferson Passos, e do Governo, Evandro Galdino.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga