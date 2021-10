Emendas participativas: senador Alessandro Vieira divulga projetos selecionados

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) divulga nesta segunda-feira, 18, o resultado final do Edital de Emendas Participativas, recursos destinados em novembro de 2021, com execução em 2022. Mais de 17 mil sergipanos e sergipanas votaram e escolheram projetos que vão transformar e desenvolver o estado. O resultado está disponível no link https://bit.ly/ResultadoFinal2021 .

“Agradeço a participação dos sergipanos. Foram 17.428 registros de votos, mais de 400 projetos inscritos, 172 projetos classificados para a votação popular, e 21 vencedores das emendas participativas do ciclo 2022. Fico feliz de ver a colaboração com este processo. Quando a população escolhe pra onde vai o dinheiro do Orçamento, ela fiscaliza melhor e cobra mais de quem vai executar a obra”, ressalta Alessandro Vieira.

O processo anual de seleção de emendas é composto por duas fases: envio de projetos com pré-seleção por uma equipe técnica e votação popular. Este resultado final contempla projetos em todas as regiões de Sergipe, nas áreas de Saúde; Segurança Pública; Educação e Cultura; Assistência Social; Empreendedorismo, Inovação e Geração de Renda; Agricultura e Pecuária; Infraestrutura.

Fonte: Assessoria de Comunicação