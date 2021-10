Fecomércio e Prefeitura de Aracaju lançam Natal Iluminado 2021

Foi assinado na manhã desta segunda-feira (18), o convênio entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e a Prefeitura de Aracaju, lançando o Natal Iluminado 2021. O maior evento comemorativo do natal em Sergipe voltará a acontecer nas praças do Centro Comercial de Aracaju, com os ambientes iluminados nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Neste ano, a iluminação será a de maior tamanho e luminosidade, com mais de 4.5 milhões de pontos de luz, em um projeto paisagístico-iluminativo que contemplará várias temáticas relacionadas ao natal, devolvendo para o povo de Aracaju seu cartão-postal especial de final de ano.

A assinatura do convênio foi feita pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e acompanhado pelos parceiros da Federação do Comércio e do correalizador Sebrae, CDL Aracaju, Energisa, Grupo Maratá, Cencosud, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Acese e Setransp na realização do evento. O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, fez a apresentação da maquete em 3D da decoração das praças, mostrando como ficará o ambiente com as luzes a serem acesas no dia 20 de novembro. A quinta edição do Natal Iluminado voltará na configuração que consagrou o evento como uma das principais realizações natalinas do Brasil, destacado como destino a ser explorado pelas principais operadoras de turismo nacionais.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, falou sobre a importância de realizar o Natal Iluminado depois da pandemia de Covid-19, que trouxe muita tristeza para as pessoas.

“Me sinto contemplado ao ver as pessoas curtindo o Natal Iluminado. Quando vemos tanta alegria e felicidade nos rostos delas, isso ajuda a renovar as nossas forças para encerrar um ano tão difícil e também as esperanças para que o próximo seja muito melhor para todos nós. No ano passado, fizemos algo menor com a temática da esperança de dias melhores. Esses dias chegaram e agora voltamos trazendo a magia e renovação para este, que será o maior Natal Iluminado de todos”, disse.

Laércio Oliveira também destacou a importância do evento para Aracaju, como um importante estimulador para a elevação das vendas do comércio e movimentação de turistas para a cidade.

“Nós da Fecomércio tínhamos a obrigação de fazer um Natal Iluminado muito maior e melhor para as pessoas. Serão mais de 4 milhões e 500 mil pontos de luz nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, com diversas atrações especiais para os turistas que vierem visitar Sergipe. O Natal Iluminado será um evento que dará muito mais alegria para os corações dos sergipanos e encherá os olhos dos turistas com a beleza da decoração e as atrações que iremos promover. Será o maior Natal Iluminado da história do evento”, afirmou Laércio.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, destacou a retomada do Natal Iluminado e sua importância para a cidade como um elemento que fortalece o turismo do município, valorizando a união de parceiros para realizar o evento.

“É uma grande felicidade poder anunciar o retorno do Natal Iluminado ao Centro da capital, com o triplo do número de pontos de luz e uma belíssima decoração. Sempre digo que sozinho, ninguém faz nada, e o Natal Iluminado tem refletido bem essa ideia. A cada novo ano, temos conseguido ampliar mais a decoração, atraindo turistas, visitantes e, se não fosse essa união, com a Fecomércio, não seria possível. Então, aproveito para agradecer a Laércio e todos que se somam para que o Natal Iluminado aconteça”, disse.

O gerente comercial da Energisa, Wellington Aranha valorizou a realização do Natal Iluminado. “A edição deste ano representará um momento de esperança. Então, a nossa expectativa é que a Energisa, junto com a Prefeitura e Fecomércio, possa proporcionar aos aracajuanos, sergipanos e turistas um grande espetáculo”, comentou.

Acendimento

O acendimento das luzes do Natal Iluminado 2021 acontecerá no dia 20 de novembro e a iluminação especial estará acesa até o dia 15 de janeiro, promovendo 49 dias de espetáculo visual para um público estimado de meio milhão de pessoas. O parque de diversões será retomado, com o carrossel, que foi o grande sucesso do público infantil em 2019. Além disso, haverá uma vasta programação cultural e musical com artistas sergipanos no palco que será montado na praça Fausto Cardoso.

Um Sonho de Natal

Mais uma inovação a ser trazida pela Fecomércio neste ano será o desfile “Um Sonho de Natal”, com desfiles alusivos ao natal por 10 dias, aos sábados e domingos. As apresentações contarão com a participação de músicos, artistas, espetáculos, fantasias e alegorias e carros alegóricos criados pela coordenação artística do evento, além do Circo Iluminado, com apresentações em um picadeiro montado nas praças iluminadas.

Fonte e foto assessoria