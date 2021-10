FSF lamenta denúncia de manipulação no Sergipe e vai investigar o caso

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que recebeu com espanto a notícia de um suposto esquema entre alguns atletas e terceiros na manipulação de lances de algumas partidas do Clube Sportivo Sergipe na temporada de 2021.

A entidade já acionou o Departamento Jurídico da FSF para acompanhar o caso e na segunda-feira, a denúncia será encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) e ao Ministério Público.

De acordo com a diretora do Sergipe foi prestado boletim de ocorrência na Polícia Civil e estão sendo apurados os fatos juntamente com as autoridades competentes e com o departamento jurídico do clube.

A Secretária da Segurança Pública de Sergipe divulgou em nota que a Polícia Civil instaurou inquérito policial junto ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) a fim de investigar suposto esquema para favorecer apostas durante jogos realizados pelo Club Sportivo Sergipe na temporada de 2021.

Após a instauração do inquérito, algumas pessoas – entre diretores do clube sergipano e jogadores citados na denúncia – passaram a ser ouvidas formalmente no Depatri. As investigações estão na fase inicial. A Polícia Civil solicitou à direção do clube imagens do circuito de TV do estádio João Hora de Oliveira e de partidas disputadas para levantar informações importantes. Os trabalhos seguem até a conclusão do inquérito policial a fim de constatar a prática criminosa relacionada com os fatos relatados pelos denunciantes no Departamento especializado da Polícia Civil de Sergipe.

Fonte FSF