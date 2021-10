Governo entrega mais de 11t de alimentos do PAA Estadual para entidades

Até novembro, serão beneficiadas cerca de 20 mil famílias atendidas por 124 entidades socioassistenciais em Sergipe

As entregas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Estadual estão a todo vapor e, ao longo desta semana, o Governo de Sergipe levou 11,145 toneladas de alimentos in natura – entre abóbora, laranja, maracujá e batata-doce – para 10 instituições sediadas em Aracaju, que beneficiarão 766 familias. Até o final de novembro, cerca de 20 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar atendidas por 124 entidades socioassistenciais, selecionadas em chamada pública realizada pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), terão acesso aos alimentos produzidos e entregues por 565 agricultores familiares sergipanos, também habilitados na seleção.

Receberam durante esta semana as entidades: Same – Lar de Idosos (60 beneficiários); Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bomfim (151 beneficiários); Centro de Integração da Familia (82 beneficiários); Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (50 beneficiários); Serviço de Atendimento (30 beneficiários); Casa Maternal Amelia Leite (23 beneficiários); Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – Gacc (70 beneficiários); Ibem Creche Escola Mãe Maria (130 beneficiários); Lar Infantil Cristo Redentor (70 beneficiários); e Apae Aracaju (100 beneficiários).

Uma das famílias beneficiadas é a da lavradora Leiliane Melo, que tem um filho de nove anos com transtorno do espectro do autista (TEA) e é atendido pela Apae. “Aqui, recebemos os atendimentos de neurologista e psicóloga. É bom receber alimentos da terra, são mais saudáveis, a alimentação fica mais sadia, e nós devemos procurar uma saúde melhor para nossos filhos. Precisamos de dessa entrega, porque quem trabalha de lavrador na roça sabe não é fácil, mas temos que agradecer, pois Deus abriu as portas e vem abençoar cada um. Eu aceito e agradeço muito”, disse.

O Diácono Antônio Costa Almeida, diretor presidente do Same – Lar de Idosos ressaltou a importância doa entrega de alimentos pelo PAA, principalmente durante a pandemia. “O Programa está chegando numa boa hora. Durante todo este tempo da pandemia, passamos por sérias dificuldades para manter os nossos 60 idosos com segurança, conforto e tendo a adequada alimentação. Então, consideramos essa ação de suma importância para manter a qualidade de vida dos nossos idosos. Agradecemos à Seias e a todos que fazem parte desta parceria. É louvável tudo que está sendo promovido para as instituições filantrópicas. Nossos sinceros agradecimentos”.

São investidos mais de R$ 3 milhões pelo Governo de Sergipe, em parceria com o Ministério da Cidadania, para combater a insegurança alimentar e gerar renda, como conta a Gestora do PAA na Seias, Raquelle Pinheiro. “Além de combater a insegurança alimentar e a desnutrição, fornecendo alimentos nutritivos e frescos para populações em situação de vulnerabilidade social, o PAA gera renda no campo, remunerando o agricultor familiar, como ação emergencial para dirimir os efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19. Na prática, o programa compra de quem produz e entrega a quem precisa”, ressaltou.

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

Dois editais já foram lançados desde 2020 (em curso), num total de R$ 3 milhões investidos, atendendo 565 agricultores e 124 entidades socioassistenciais. Até agora, tivemos mais de 40 mil toneladas de alimentos entregues em 305 doações já realizadas. Um terceiro edital deverá ser lançado pela Seias ainda este ano, investindo mais cerca de R$ 1 milhão, também com recursos destinados pelo Ministério da Cidadania.

Foto: Pritty Reis/Seias