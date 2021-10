JB e Vavá, em a volta dos que não foram

Por Adiberto de Souza *

Os ex-governadores Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (PSB) podem repetir em 2022 o embate travado por ambos nas eleições de 2018. Naquele ano, JB e Vavá concorreram ao Senado, promoveram uma disputa paralela, mas não lograram êxito. O emedebista teve apenas 11,20% dos votos, ou pouquinho mais do que os minguados 9,58% obtidos por Valadares. Agora, os dois se assanham para concorrer à cadeira ocupada hoje pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM). Jackson sonha em ser o candidato dos governistas, enquanto Vavá costura uma aliança com o PT, numa dobradinha com o pré-candidato a governador Rogério Carvalho. Caso os projetos de JB e Valadares sejam concretizados, os dois vão repetir a velha cena estrelada por políticos derrotados, que voltam no pleito seguinte apelando aos eleitores para serem mais generosos com eles. Esse espetáculo é geralmente protagonizado por lideranças em fim de carreira, sonhando em se aposentar politicamente no bem bom do luxuoso Senado. Misericórdia!

Sob nova direção

O ex-vereador aracajuano Cabo Amintas é o novo manda chuva do Pros em Sergipe. Ele trocou o PSL pelo Partido Republicano da Ordem Social e assumiu a presidência da legenda no estado. Nem bem entrou no ônibus e já foi sentando na janela. O Pros era presidido em Sergipe por Sérgio Viana, irmão do ex-deputado estadual Robson Viana. Essa mudança de comando, significa que o partido, antes alinhando à esquerda, vai atuar ao lado das legendas direitistas afinadas com o ex-vereador Cabo Amintas. Marminino!

Dupla jornada

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Só Jesus na causa!

Palanque em casa

E o governador Belivaldo Chagas (PSB) montou palanque em Simão Dias para assinar ordem de serviço visando transformar o prédio da Promotoria Pública num Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). Além dos políticos simão-dienses, prestigiaram o evento os deputados estaduais Zezinho Sobral (Pode) e Gracinha Garcez (PSD), o ex-governador Jackson Barreto (MDB) e outros menos votados. Serão investidos mais de R$ 356 mil no espaço de 449,38 m² de área construída onde funcionará o Ceac de Simão Dias. Ah, bom!

Perigo sob os pés

Andar pelas calçadas de Aracaju é por demais arriscado. Muitas pessoas estão ocupando estes espaços indevidamente com carros, cadeiras, entulhos e outros obstáculos, sem contar a falta de conservação das calçadas. Lastimavelmente, enquanto as autoridades viram as costas para o problema, a população se expõe aos riscos de caminhar por calçadas sem segurança. Cruz, credo!

Polícia de luto

A Polícia sergipana está de luto pela morte, neste domingo, do delegado Marcelo Hercos. Ele estava internado há 26 dias, após ter sido baleado ao tentar prender três bandidos em Aracaju. O policial era casado, tinha 42 anos de idade e atuava em Nossa Senhora do Socorro. O corpo do delegado Marcelo Hercos será cremado, hoje, na cidade baiana de Alagoinhas. Descanse em paz!

Passos de cágado

O governo federal tem feito ouvidos de mercador aos constantes apelos dos políticos em favor da conclusão da duplicação da BR-101, trecho de Sergipe. Essa bendita obra começou em 1995 e não se sabe quando será concluída. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) é um dos mais preocupados com a lentidão da obra. O parlamentar tem afirmado que este atraso da duplicação do trecho da BR-101 impacta Sergipe negativamente, complica o desenvolvimento, compromete o turismo e causa insegurança aos sergipanos. Home vôte!

A bola da vez

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), tem sido paparicado por governistas e oposicionistas. Primeiro foi o governador Belivaldo Chagas (PSD) quem elogiou o ex-gestor serrano. Depois, o senador Rogério Carvalho (PT) demonstrou interesse no passe de Valmir. O sonho do petista é ter Francisquinho como candidato a vice-governador em sua chapa. Pré-candidato a senador, o médico Eduardo Amorim (PSDB) é outro que rasga elogios ao ex-prefeito. Por enquanto, Valmir tem dado calado por resposta. Crendeuspai!

Novo delegado

O auditor fiscal Edson Fiel Filho assume, nesta terça-feira, a Delegacia da Receita Federal em Sergipe. O evento está marcado para às 9h, no auditório do Ministério Público Estadual, em Aracaju. Edson substituirá Marlon Caldas, que respondeu pelo cargo por quatro mandatos consecutivos. A Receita solicita à todos que prestigiarão ato o respeito à medida protocolar que determina o uso de máscara em eventos públicos. Esta informação é do blog Primeira Mão.

CPI sem futuro

Pode acabar hoje a polêmica criada pelo deputado Zezinho Guimarães (MDB), ao retirar sua assinatura do requerimento propondo a abertura da CPI da Covid-19 na Assembleia. Está nas mãos do presidente do Legislativo, Luciano Bispo (MDB), a decisão de desconsiderar a vontade de Guimarães, mantendo o jamegão do fidalgo no requerimento, ou simplesmente mandando a CPI para o vinagre por falta de assinaturas suficientes. Quer apostar uma mariola de goiaba que Luciano vai respeitar a desistência de Zezinho? Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 15 de outubro de 1938.

* É editor do Portal Destaquenotícias