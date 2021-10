O prefeito Cristiano Viana realiza na noite desta segunda-feira, 18 de outubro, uma live com o deputado estadual Luciano Pimentel.

Na ocasião serão debatidos temas relacionados as ações parlamentares, parceria com a gestão de Simão Dias e as eleições 2022.

A live tem início às 19h40 pelo instagram @prefeitocristiano40.

ASCOM – Prefeito Cristiano Viana