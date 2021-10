Mesa de Negociação de Belivaldo não inclui policiais e bombeiros, diz coronel

Através do decreto n° 40.993 de 16 de setembro de 2021, publicado no diário oficial de 18.09.2021, o governador do estado Belivaldo Chagas criou a Mesa de Negociação Permanente com objetivo de promover a democratização das relações de trabalho e a valorização dos servidores públicos estaduais; buscar soluções negociadas para interesses manifestados pelos servidores públicos e pela administração pública; pautar a melhoria constante da qualidade dos serviços públicos; dentre outros.

Há exatos 30 dias da publicação do decreto nenhuma sinalização por parte do governo para iniciar os diálogos com as associações e sindicatos que representam os policiais civis, policiais e bombeiros militares.

Segundo a imprensa, já iniciaram os diálogos com outras categorias.

O que aguarda o governador Belivaldo Chagas para iniciar o diálogo com os servidores da segurança pública, mais uma morte de policial?

Periculosidade já!

Vida que segue, senhor governador, vida que segue.

Por Henrique Alves da Rocha

Coronel da Reserva Remunerada.

Polícia Militar do Estado de Sergipe.