MPT de Sergipe abre seleção para estágio em direito e jornalismo

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio que visa a formação de cadastro reserva nos cursos de Direito, para Itabaiana, e Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, para a Sede em Aracaju. Como pré-requisito para se inscrever, o estudante precisa estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas ou em fase de assinatura de convênio. A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa é de R$ 850,00 além de R$ 7,00 de auxílio transporte por dia efetivamente estagiado.

Os interessados deverão realizar a inscrição no site do MPT-SE (www.prt20.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios), no período de 15/10, das 17h, a 25/10, até as 08h; qualquer inscrição feita fora desse período será considerada sem validade.

Durante o processo de inscrição, o candidato deverá anexar cópias digitalizadas dos documentos listados no Edital: do Comprovante de matrícula expedido pela instituição de ensino, da Carteira de Identidade e do CPF, além de foto atualizada.

As inscrições homologadas serão divulgadas no mesmo site na data provável de 25 de outubro. A lista de inscrições homologadas após o julgamento de eventuais recursos está prevista para ser divulgada no dia 27 do mesmo mês.

Este ano o Processo Seletivo será dividido em duas fases, a prova objetiva online, para todos os candidatos inscritos, e a prova subjetiva presencial, que será realizada pelos candidatos classificados. As datas prováveis de aplicação das provas são: prova objetiva online, dia 04 novembro, quinta-feira, e prova subjetiva presencial, dia 14 de novembro, domingo.

