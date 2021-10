Noite do reencontro de Mimi do Acordeon e Douglas Gavião no recanto do chorinho

Uma grande festa marcará o reencontro nos palcos de dois grandes talentos da música sergipana, Mimi do Acordeon e de Douglas Gavião – O Rei do Piseiro, no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho. Os artistas prometem aos amigos e fãs, uma noite de sexta-feira embalada de muito forró, piseiro, bolero e muito mais.

A festa começa a partir às 20h, no estabelecimento que fica localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, Zona Norte da Capital [próximo ao primeiro Posto Policial do Parque]. O ingresso custa, R$ 15,00, será vendido antecipadamente e no local. Mais informações através dos telefones (79) 99996-6062 e/ou 99642-9955 (Robson).

Ah!! e não esqueça sua máscara de proteção facial.

O que: Noite do Reencontro com Mimi do Acordeon e Douglas Gavião

Quando: 05/11 (sexta)

Horário: 20h

Onde: Bar e Restaurante Recanto do Chorinho, Parque da Cidade, Bairro Industrial.

Entrada: R$ 15,00 (antecipadamente e no local do evento)

Atrações: Mimi do Acordeon e Douglas Gavião

Da assessoria