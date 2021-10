Oposição de São Cristóvão lançará pré-candidatura para deputado estadual

Destaque na Câmara Municipal de São Cristóvão em seu primeiro mandato, o vereador Neto Batalha (PP) se reuniu com líderes da oposição em São Cristóvão e ganhou força para ter o nome como pré-candidato ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições.

Segundo Neto Batalha, a possibilidade de concorrer a uma vaga na Assembléia Legislativa significa um projeto coletivo e não individual. “A intenção é ter um representante na Assembleia em 2022 e depois o agrupamento da oposição disputar a Prefeitura em 2024 como forma de buscar melhorias para a povo de São Cristóvão”, declarou.

“A gestão do prefeito Marcos Santana tem um índice de rejeição alto no município. É muito marketing e pouca ação, o suficiente para deixar moradores insatisfeitos”, acrescentou.

Estiveram no encontro lideranças da oposição, a exemplo de Gedalva Umbaúba que concorreu à Prefeitura de São Cristóvão nas eleições passadas e obteve 12 mil votos, ficando na segunda posição. O esposo dela, o ex-prefeito e ex-vereador Carlos Umbaúba também participou da reunião, bem como o vereador Leandro da Renovaçao; o ex-vereador Michael Almeida (filho do ex-prefeito Isaías Almeida); o ex-vereador Rafael Araujo e o ex-vereador Djalma Santana; entre outras lideranças do município.

