Prefeitura de Aracaju e Fecomércio lançam Natal Iluminado 2021

O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE), Laércio Oliveira, lançaram, na manhã desta segunda-feira, 18, o Natal Iluminado 2021. Em solenidade realizada na sede da Prefeitura, eles apresentaram o projeto arquitetônico para a decoração do Centro da capital, com o tema “Magia e Renovação”, que contará, este ano, com 4,5 milhões de pontos de luz, voltando a se concentrar nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, e terá, como grande novidade a ‘Parada de Natal’. Serão investidos mais de R$ 2 milhões na ornamentação. Durante o ato, Edvaldo e Laércio assinaram o convênio 01/2021 que formaliza a realização do evento natalino.

“É uma grande felicidade poder anunciar o retorno do Natal Iluminado ao Centro da capital, com o triplo do número de pontos de luz e uma belíssima decoração. No ano passado, infelizmente, não foi possível fazer aquela iluminação nas praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos, para evitar aglomerações em virtude da pandemia, mas este ano retomaremos com a beleza que a nossa cidade merece. Além do Centro, iluminaremos outros pontos da cidade. Será um Natal iluminado que abrirá nossos corações para começar o novo ano com menos intolerância, com esperança no futuro, com amor, com fé na superação das dificuldades e da pandemia”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o gestor de Aracaju ressaltou a importância da parceria com o setor privado e enfatizou que, o projeto deste ano, fortalece ainda mais a ideia de tornar a capital sergipana um polo de atração turística durante o período natalino. “Sempre digo que sozinho, ninguém faz nada, e o Natal Iluminado tem refletido bem essa ideia. A cada novo ano, temos conseguido ampliar mais a decoração, atraindo turistas, visitantes e, se não fosse essa união, com a Fecomércio, não seria possível. Então, aproveito para agradecer a Laércio e todos que se somam para que o Natal Iluminado aconteça”, enfatizou.

O presidente da Fecomércio/SE, Laércio Oliveira, comemorou a consolidação da parceria entre federação e Prefeitura para realização do Natal Iluminado. “Graças a ela, poderemos tornar este Natal Iluminado realidade, mais uma vez. A disposição de realizar esta edição está na convicção dos momentos especiais que iremos viver. Me sinto muito feliz com este sonho se realizando e aproveito para externar minha admiração pelo trabalho do prefeito Edvaldo Nogueira e desta gestão, porque, sem a Prefeitura, não seria possível tornar esse projeto realidade”, afirmou.

Iluminação natalina

O acendimento das luzes do Natal Iluminado 2021 está previsto para acontecer no dia 22 de novembro. Este ano, a decoração contará com 4,5 milhões de pontos de luz, o maior desde que o convênio entre a Prefeitura e Fecomércio foi iniciado, em 2017. Para decoração das praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos, Almirante Barroso e de outros pontos do Centro, serão investidos mais de R$ 2 milhões.

A grande novidade do Natal Iluminado será a Parada “Um Sonho de Natal”, um desfile que será realizado por músicos, alunos, atores circenses e grupos do Sesc, e que acontecerá durante dez noites, de forma gratuita. Além disso, a programação também contará com apresentações culturais e musicais. Ao todo, serão 49 dias de evento natalino.

Além da Prefeitura e Fecomércio, outros parceiros se somam à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), a Maratá, o Setransp e a Energisa. “A edição desta ano representará um momento de esperança, então, a nossa expectativa é que a Energisa, junto com a Prefeitura e Fecomércio, possa proporcionar aos aracajuanos, sergipanos e turistas um grande espetáculo, não apenas no Centro da cidade, mas, também, no Parque da Sementeira. Sem dúvida, será um muito especial”, frisou o gerente Comercial da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha Júnior.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Tirzah Braga