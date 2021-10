Prefeitura de Barra retoma aulas presenciais da rede municipal

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Educação, retomou nesta segunda-feira, 18, as aulas presenciais para os alunos da rede municipal de ensino, após um ano e sete meses sem atividades escolares presenciais por conta da pandemia da Covid-19. No entanto, o retorno das aulas só está sendo possível porque o município adotou medidas necessárias para evitar o contágio da doença, visando à saúde dos alunos, professores e de todos os funcionários que fazem parte da comunidade escolar.

O secretário municipal de Educação, professor José Marques, falou sobre a preparação das escolas municipais para receber os alunos com segurança. “Há algumas semanas nós estamos trabalhando em função do retorno das aulas presenciais, seguindo o que o Protocolo de Combate à Covid-19 [do Município] estabelece. A Prefeitura equipou todas as escolas, disponibilizando dispenser com álcool em gel, tapetes sanitizantes, medidor de temperatura digital, e outros materiais preventivos”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, neste primeiro momento a rede municipal de ensino dará prioridade ao ensino semipresencial, mesclando atividades presenciais e remotas.

“As aulas estão voltando de forma escalonada, ou seja, ainda teremos o ensino remoto e os estudantes continuarão recebendo atividades digitalizadas. Para complementar essas ações nós também teremos – em breve -, o programa ‘Hora do Rádio’, onde serão veiculadas aulas em formato de podcast para que os pais/responsáveis e as crianças possam ter mais uma fonte de informação”, explicou José Marques.

Em setembro, as Secretarias Municipais de Educação e Saúde já haviam realizado uma capacitação com todos os profissionais da rede pública de ensino do município a fim de instrui-los a respeito dos cuidados essenciais de prevenção à Covid-19, que deverão ser seguidos neste retorno às aulas.

Para o estudante João Eduardo, 7 anos, voltar a escola está sendo um momento muito especial. “Apesar da minha mãe estar se formando em pedagogia e ter me ajudado com as tarefas que a escola mandava durante este período em que fiquei em casa, eu queria poder voltar a frequentar a escola, e, também, rever os meus amiguinhos”, comentou.

Cabe ressaltar que, a pandemia ainda não acabou e é preciso manter todos os cuidados tanto na escola quanto em casa, e assim evitar o contágio da doença.

Por Lucas Iann / Secom Barra dos Coqueiros