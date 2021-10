PTB Sergipe promove encontro conservador para jovens nesta segunda em Aracaju

O líder do Partido Trabalhista Brasileiro de Sergipe (PTB/SE), Rodrigo Valadares, unido ao PTB Mulher e JTCC, está promovendo um encontro de jovens conservadores no Estado, que acontecerá nesta segunda-feira, 18, às 18:30, no hotel San Manuel, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O evento é aberto para filiados ao partido e pessoas que se interessem pela pauta conservadora. Em suas redes sociais, o deputado Rodrigo chegou a convidar o seu público e explicou que este é o início de muitos encontros que estão por vir. “Estamos iniciando uma série de bate papo sobre o conservadorismo e a direita. Traremos pessoas que militam na direita em nosso estado e abordaremos temas como: economia, família, feminismo, sociologia e conservadorismo”, disse.

Nesta segunda, o convidado a palestrar junto ao presidente estadual é o Coordenador do movimento Direita Sergipana, Rodrigo Feiju. O próximo encontro está marcado para o dia 25 deste mês, próxima segunda-feira, no mesmo horário e local do primeiro, e terá por tema o Outubro Rosa, campanha de conscientização para alertar mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, com a participação de Jayne Feitosa.

Por Luísa Passos