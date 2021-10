Secretaria Saúde divulga balanço do Dia “D” de Multivacinação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta segunda-feira, 18, o balanço do Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação, realizado no último sábado, 16, em todos os 75 municípios sergipanos. O Dia “D” foi aberto pela secretária Mércia Feitosa, na Clínica de Saúde da Família Santa Luzia, no município de Barra dos Coqueiros. Dados do Programa Estadual de Imunização informam que neste sábado foram aplicadas seis mil doses de vacina.

O número de vacinas aplicadas é inferior ao de pessoas que compareceram às Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Dia “D”, que foi de 10.188. Isso porque, grande parte delas estava com a caderneta de vacinação em dia, como destaca a gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Teles, salientando que a campanha se estenderá até o dia 29 de outubro.

A campanha tem como objetivo principal o de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com idade entre zero e menos de 15 anos, bem como ampliar as coberturas vacinais de imunobiológicos básicos como BGC, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, pólio, meningite, HPV e tétano.

Informações e foto SES