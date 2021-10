Seduc inicia Simula Enem presencialmente a partir desta segunda

Edição não ocorreu em 2020 em função da pandemia de coronavírus, mas neste ano ela ocorre em um novo formato

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) inicia nesta semana, entre os dias 18 e 22 de outubro, o Simula Enem, simulado presencial do Programa Pré-Universitário, curso preparatório para o Enem coordenado pela Educação Estadual. A edição não ocorreu em 2020 em função da pandemia de coronavírus, mas neste ano ela ocorre em um novo formato.

Sergipe conta com 43 polos distribuídos nas dez Diretorias Regionais de Educação (DREs), que amparam as unidades educacionais de todo o território sergipano. Desse modo, a aplicação do simulado ocorrerá em todos os pólos do Pré-Universitário no formato presencial.

A coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, explica que o simulado é composto de trinta questões de cada área do conhecimento, além da proposta de redação. “No período da noite, entre os dias de aplicação das provas, os estudantes irão responder a uma prova de cada área do conhecimento, finalizando na sexta-feira com a redação. O grande diferencial desse simulado é que todas as questões são inéditas e foram elaboradas pelos articuladores do programa”, explicou.

Ainda segundo Gisele Pádua, o arquivo com o simulado foi disponibilizado para todas as unidades de Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Educação, de modo a inserir o Simula Enem no calendário da escola para que aqueles estudantes que optaram por não estudar no Preuni também tenham acesso à prova.

No dia 18 de outubro será aplicada a prova de Linguagens e suas Tecnologias; dia 19, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; dia 20, Ciências da Natureza e suas Tecnologias; dia 21, Matemática e suas Tecnologias; e o dia 22 fica reservado para a Redação.

