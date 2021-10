Shopping Jardins Online promove festival ‘Segunda Saudável’

Segunda-feira é o dia oficial de começar a dieta, não é mesmo? Para ajudar você a iniciar bem a semana, mantendo uma alimentação equilibrada, o Shopping Jardins realiza o festival ‘Segunda Saudável’. Acessando o site shoppingjardinsonline.com.br ou o aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), as famílias encontram refeições, lanches e sucos naturais em ofertas exclusivas nesta segunda-feira, 18 de outubro.

Snacks naturais e oleaginosas do Mundo Verde, sucos e sanduíches naturais da Morangale e Suco Bagaço, saladas da Oven, Quanto Prima, Va Bene, Yang Chan e Tio Armênio, sopas do Saboritto, grelhados, tapiocas e outras delícias do Rancho do Cupim, Sal & Brasa, Canephora, Rei do Mate, Senzai e Grelhados Buffet são algumas das sugestões para quem deseja iniciar a semana de bem com a saúde e com o nutricionista. As oportunidades são exclusivas para pedidos realizados na plataforma Shopping Jardins Online no dia 18 de outubro.

O canal de compras atende a todos os bairros de Aracaju (SE) e o consumidor pode inserir itens de diferentes lojas e restaurantes no mesmo pedido. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e os produtos são entregues em até um dia útil. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

Foto: Divulgação

Da assessoria