Tobiarte: Festival de artes de Tobias Barreto acontece na próxima quarta-feira, 20

De 20 a 24 de outubro, a capital da costura se transforma na capital da cultura. A XI edição do Tobiarte retorna este ano com uma programação extensa. Serão quatro dias de atividades culturais divididas em dois pontos da cidade: Palco Aberbal Correia Barbosa (Praça do Cruzeiro) e Palco Zé Menezes (Lagoa da Porta). As apresentações iniciarão na próxima quarta-feira, 20, e acontecerão de forma simultânea nos dois espaços.

Ansioso com o início do evento, Josenilson Bispo, secretário municipal de cultura, confessa que não imaginava realizar o Tobiarte em 2021. “Nos colocamos num desafio imenso por conta do tempo. Há 40 dias começamos construir. Já tinha até descartado a possibilidade de realizá-lo, por conta da pandemia. Mas as coisas começaram a evoluir positivamente”, explica o secretário.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no último domingo, 17, pela Secretaria Municipal de Saúde, Tobias Barreto apresenta zero casos ativos. Os dados ainda revelam que cerca de 73% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Mesmo com pouco tempo para produção de mais uma edição, Josenilson conseguiu trazer uma novidade. “Este ano teremos um diferencial: um palco de música na Lagoa da Porta chamado Zé Menezes”, conta.

Novo circuito

A novidade desta edição é o circuito de música. Os espetáculos musicais de bandas e artistas solos contarão com um novo espaço. O palco Zé Menezes foi estruturado na Lagoa da Porta para receber os músicos. Essa é a primeira edição que proporciona um ambiente específico para apresentações musicais. A programação do circuito inicia na próxima sexta-feira, 22.

Programação

Secom PMTB