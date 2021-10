Vereador pede explicações a Fábio e Sérgio Reis sobre dinheiro do fundo partidário do MDB: “Isso é uma vagabundagem”

O clima esquentou entre os candidatos a vereadores de Tobias Barreto no último pleito eleitoral. Segundo o vereador Gilson Ramos, MDB, o próprio partido deixou os candidatos endividados por não ter compartilhado o dinheiro do fundo partidário de maneira correta e denunciou. “Fiquei sabendo que pessoas receberam o dinheiro, mas não foram todos, onde foi parar o dinheiro? O Fábio Reis e o Sergio Reis precisam explicar”, disse, o vereador emedebista em entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto na manhã desta segunda-feira, 18.

Ainda segundo Gilson Ramos, os irmãos (se dirigindo ao deputado Fábio Reis e Sérgio) “fizeram vagabundagem com as pessoas de Tobias Barreto, o que seria inaceitável”, pontou. A gata amarrada como é conhecido também aproveitou a entrevista para fazer o seguinte apelo “eu gostaria que o Sérgio Reis me expulsasse do MDB, se ele fizer isso eu dou um capão gordo e um cozinhado de fava”, informou, o vereador em tom de ironia.

O programa abriu espaço para ouvir tanto Fábio quanto Sérgio Reis mais até o momento ninguém se pronunciou sobre o referido assunto. O direito ao contraditório continua a disposição por meio do telefone da produção do Programa Rádio Verdade. (79) 9 9915—1007.

Por: Lucas Brasil