Vinícius Porto recebe visita do prefeito Nogueira na Câmara

O presidente em exercício da Câmara Municipal de Aracaju, Vinicius Porto (PDT) recebeu na manhã desta segunda-feira (18), das mãos do prefeito Edvaldo Nogueira, o ofício nº 90/2021 em que comunica o seu afastamento da função por dez dias, contados a partir de quinta-feira, dia 21. O gestor da capital participará da Expo 2020 Dubai e da Quinta Conferência da G-STIC, a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade da qual é presidente.

Ao receber o pedido de Edvaldo, o presidente em exercício da Câmara, Vinicius Porto, destacou a harmonia entre Executivo e Legislativo. “Estamos abraçados em boas ideias, então acredito que esta viagem será muito importante para a nossa cidade, para compartilhar novas ideias e adquirir novos conhecimentos. Agradeço seu empenho, dedicação e trabalho em prol do povo aracajuano. É motivo de muito orgulho para todos nós ter o prefeito de Aracaju neste importante evento, discorrendo sobre temas de visibilidade para grandes líderes mundiais”, ressaltou o parlamentar, acrescentando que “com Katarina à frente da Prefeitura, dando continuidade ao trabalho, Aracaju estará em boas mãos”.

O prefeito, Edvaldo Nogueira enfatizou, ainda, que, durante sua passagem por Dubai, fará visitas técnicas para conhecer experiências avançadas no campo da mobilidade urbana, saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. “Será uma excelente oportunidade para aprofundar as relações. Vou trabalhar para captar ideias, recursos, novos parceiros para desenvolver ainda mais a nossa cidade e o país”, salientou Edvaldo. Durante a entrega do ofício, o prefeito visitou as novas instalações da Câmara Municipal de Aracaju que passa por completa reforma.

Foto assessoria

Por Iris Valéria