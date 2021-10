Andamento da campanha de vacinação contra a covid-19 é destaque na Câmara de Lagarto

Durante sua 53ª sessão ordinária, a Câmara Municipal de Lagarto contou com a participação do gerente de imunização e Rede de Frio, Carlos Carvalho, além do diretor do núcleo de vigilância epidemiológica, Thiago dos Santos Valença. Eles trataram do andamento da vacinação contra a Covid-19.

Iniciando sua fala, o gerente reforçou a necessidade de manter os cuidados e protocolos sanitários estabelecidos para esse período de pandemia. “A campanha de vacinação contra a Covid-19 é uma medida complementar, em resposta a essa emergência em saúde pública que é a pandemia. Ela é complementar porque todas as outras medidas permanecem, ela não substitui qualquer outra medida sanitária colocada até então. Nas nossas estratégias de planejamento contra a covid, três pilares foram fundamentais: o planejamento, a infraestrutura e a informação”, disse Carlos, que destrinchou a importância desses pontos para uma boa campanha de vacinação.

Carlos também citou o plano de ação montado dentro do plano de operacionalização, que tinha como atividades específicas o treinamento de profissionais, o aumento da capacidade do serviço de imunização, a reestruturação dos espaços físicos, a definição dos fluxos de atendimento, a proteção dos profissionais, a comunicação com a população e a segurança geral do serviço.

O presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes, falou logo em seguida, e ressaltou a gratidão a quem tanto se dedicou na batalha contra o coronavírus. “Quero te agradecer, porque esse momento foi muito importante para nós. Desde o início do enfrentamento a essa doença todos ficamos assustados, mas vocês, profissionais da saúde, acredito que ainda mais. Quando a gente via na televisão aquele cenário, não imaginaríamos estar hoje usando máscara”, comentou ele.

E ainda acrescentou “nós, que estamos a frente do poder legislativo, precisamos valorizar os profissionais da saúde. Eles saíam de suas casas deixando filhos, pais, avós, para lidar com uma doença como essa”.

A vereadora Marta da Dengue citou o caso de sua mãe, que foi acometida com a covid-19 mesmo vacinada com a primeira dose. Mas segundo ela, a progenitora quase não teve sintomas, e hoje já segue no convívio da família.

Outros parlamentares também salientaram as dificuldades do período de pandemia. Entre eles: Alex Dentinho (MDB), Genisson de Tonho de Totonho (PSD), Rubinho do Tanque (Solidariedade) e Sandro do Boeiro (Solidariedade).

O vereador Washington da Mariquita (MDB) demonstrou a alegria e satisfação com o trabalho realizado em prol da saúde da população. “Foi uma luta difícil, mas graças a Deus tudo está melhorando. Que continue com esse trabalho porque quem ganha com isso é a nossa população lagartense”, concluiu.

