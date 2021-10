Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica registra 140 mil cães e gatos vacinados em SE

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na manhã desta terça-feira, 19, o balanço parcial da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica em Sergipe. Até esta segunda-feira, 18, foram vacinados 140 mil cães e gatos, o que equivale a 43% da população estimada para ser imunizada. A meta de cobertura vacinal é de 80%, segundo informou a Referência Técnica do Programa de Controle e Prevenção da Raiva Animal, Ana Paula Barros.

Os 75 municípios estão participando da campanha e, de acordo com a Referência Técnica, todos estão muito envolvidos e entusiasmados, adotando estratégias de campanha como a vacinação em domicílio, realização de Dia “D” e até a instalação de drive-thru, como fez o município de Nossa Senhora do Socorro no último dia 15, das 18 horas às 22 horas, no Shopping Prêmio.

Em Sergipe, a população estimada de cães e gatos para serem imunizados totaliza 320 mil animais, sendo que destes, 70% são caninos. A campanha foi iniciada no dia quatro de outubro e seguirá até o dia três de novembro, quando se espera que a totalidade de animais tenha sido vacinada, segundo observa a Referência Técnica.

Ana Paula Barros enfatizou que a raiva é uma doença infecciosa viral grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva com letalidade de aproximadamente 100%. “Em Sergipe, não temos registro de óbitos por raiva em humanos”, salientou.

Fonte e foto SES