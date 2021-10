Caravana promove divulgação do ‘Destino Sergipe’ em Salvador

Ação apresenta atrativos turísticos para agentes e operadores de viagem

O Governo do Estado e o Sebrae promovem até quinta-feira um conjunto de ações para divulgar o Destino Sergipe junto a agentes e operadores de viagem da Bahia e Pernambuco. A iniciativa, chamada de ‘Road Show Vem pra Sergipe’, tem como foco a promoção dos atrativos locais em cidades localizadas em um raio de 700 km como forma de conquistar visitantes que utilizam o transporte terrestre como meio de locomoção.

A primeira atividade da caravana foi realizada em Salvador, onde mais de cem empresários e profissionais do turismo tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os principais atrativos sergipanos, como as belezas do litoral e do Cânion do São Francisco, a riqueza cultural das cidades históricas e as diversas opções de lazer oferecidas na capital.

A ação também contou com a realização de um encontro de negócios entre esses empreendedores e representantes da rede hoteleira sergipana.

” O principal objetivo é capacitar esses agentes de viagem para que eles possam conhecer melhor o Destino Sergipe e indicar o nosso estado como uma opção de roteiro. Estimulando a comercialização desses pacotes ajudamos a fomentar a cadeia hoteleira, os receptivos e uma série de atividades ligadas à cadeia do turismo”, explica a analista técnica do Sebrae, Bianca de Faria.

Para Sandro Macedo, proprietário da SLM Viagens, ações como essa ajudam a estimular o turismo regional, sobretudo em um momento em que as pessoas estão preferindo buscar destinos mais próximos de suas cidades.

” Estamos presenciando um processo de retomada, em que o turista ainda não se sente seguro para viajar longas distâncias. Sergipe é um mercado que está sempre na vitrine dos baianos, sobretudo nos feriados e finais de semana. Com esse cenário que estamos vivendo a venda desses pacotes é algo que pode ser bem explorado por todos nós”.

Caravana prossegue

Além de Salvador, o Road Show passará nesta primeira etapa pelas cidades de Feira de Santana e Petrolina (PE). Em novembro será realizada uma nova rodada da caravana, passando desta vez pelas cidades de Maceió e Arapiraca, em Alagoas, e Garanhuns e Caruaru, em Pernambuco.

As ações também contam com o apoio da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Seccional Sergipe (ABIH/SE) e da Associação Brasileira de Agências de Viagens Seccional Sergipe (ABAV/SE).

Foto assessoria

Por Wellington Amarante