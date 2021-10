Chrigor, ex-ExaltaSamba, faz show na Vibe no dia 12 de novembro

Um dos ícones do pagode romântico dos anos 90, o cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, vai fazer um super show solo em Aracaju no dia 12 de novembro, na Vibe. No mesmo evento, que inicia às 22 horas, também se apresentam o cantor Nona e o grupo Top 7.

Chrigor foi vocalista do Exaltasamba durante 10 anos e depois seguiu carreira solo. Entre os grandes sucessos interpretados pelo cantor estão canções históricas que embalaram muitos casais apaixonados como “Me apaixonei pela pessoa errada”, “Telegrama”, “Meu jeito de amar é assim”, “Megastar”, “Cartão Postal”, “Desliga e vem” e muito mais.

No mês passado, Chrigor participou do novo Caldeirão da Rede Globo com o apresentador Marcos Mion e destacou: “O pagode dos anos 90 nunca parou. A gente falava muito de amor e amor nunca envelhece”.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos na loja Hitz (Shopping Jardins). A Vibe fica na Rua Pedro Mandarino, nº 130, bairro Coroa do Meio. Para mais informações sobre o evento o contato é o (79) 9.9999-6861.

Foto assessoria

Por Felipe Martins