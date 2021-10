Editora Seduc divulga o resultado preliminar das obras selecionadas para publicação

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura divulga nesta terça-feira, 19, o resultado do processo seletivo das obras submetidas ao edital 21/2021, do Programa Editorial da Seduc. Ao todo foram selecionadas 37 obras, divididas por coleções: Estudante Escritor (5), Palavra do Educador (21), História de Sergipe (8), e Paradidáticos Sergipanos (3). A seleção de obras da Educação Inclusiva será divulgada em 1º de novembro no Portal da Editora Seduc. O processo seletivo está na fase de recebimento de recursos, e o resultado final está previsto para o dia 26 de outubro. Na próxima fase, as obras aprovadas passarão pelo processo de edição gráfica e posterior impressão.

De acordo com o coordenador da Editora Seduc, professor Sidiney Menezes, as obras impressas serão distribuídas entre as bibliotecas escolares e diversas outras instituições, sendo que 10% do total ficará com os autores. Ele explica que caberá à Seduc definir a quantidade de títulos e de exemplares que serão impressos, mas que a meta é imprimir no mínimo 200 exemplares de cada obra. Já as versões digitais ficarão disponíveis no portal do Programa Editorial da Seduc.

A seleção visa à publicação de uma gama de obras produzidas por diferentes segmentos envolvidos com a educação pública sergipana de nível básico. O edital regulamenta o Programa de Incentivo à publicação de livros e revistas impressos e digitais, a partir de trabalhos produzidos por estudantes, professores ativos e aposentados, profissionais de gestão, bem como pesquisadores envolvidos nas redes públicas estadual e municipais de Educação de Sergipe. As sete coleções disponibilizadas versam sobre o processo de alfabetização, letramento, valorização da produção científica, preservação da memória sergipana e educação inclusiva.

A iniciativa é coordenada pelo Programa Editorial da Seduc (Editora Seduc), que tem como fundamento a publicação e divulgação de obras culturais, científicas e artísticas de autoria de estudantes, professores e demais profissionais da rede pública. De acordo com o coordenador da Editora Seduc, professor Sidiney Menezes, “há uma necessidade real de que a Seduc promova políticas de publicação, tendo em vista as demandas que estão latentes na rede. Há professores que fizeram mestrado, doutorado, e que estão com suas obras engavetadas por falta de oportunidade de publicação”.

Ele parabeniza os professores e também os alunos que, mesmo em período de aulas remotas, tiveram o compromisso de produzir e publicar obras com mérito reconhecido. “Para um primeiro empreendimento da Editora Seduc, esse é um evento que nos gratifica, porque responde positivamente para uma necessidade de publicação que, no fundo, é a valorização da dignidade dos professores, valorização da produção do conhecimento na escola. Esse é um projeto sensível ao que acontece no chão da sala de aula”, disse.

Mais informações podem ser obtidas por meio de contato com o Programa Editorial da Seduc, no email institucional: editora.seduc.se@gmail.com, nos números de telefones (79) 3194-3289 (Ouvidoria) – (79) 9 8852-9250 (WhatsApp) ou nas redes sociais Instagram: www.instagram.com/editoraseduc e Facebook: www.facebook.com/editoraseducse.

Acesse o resultado do Processo Seletivo:

https://bit.ly/2Xq6cJo

