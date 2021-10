Epecialistas orientam como alimentação pode prevenir câncer de mama

O mês de outubro marca o período de conscientização a respeito do câncer de mama, a campanha do Outubro Rosa. O câncer de mama é a doença mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. Diante da gravidade, é necessário um conjunto de cuidados e informações para a prevenção da doença.

Realizar os exames médicos com regularidade, e manter bons hábitos contribui para o fortalecimento da imunidade e consequentemente uma vida mais saudável. O nutricionista do Sistema Hapvida, Igor Oliveira, orienta como a alimentação pode ajudar a evitar essa doença.

“Aumente seu consumo de vegetais, quanto mais colorida for sua salada melhor, isso vai fazer com que você tenha o consumo adequado de vários tipos de antioxidantes, consuma pelo menos 3 frutas por dia, que também fará com que você aumente o consumo de antioxidantes, aumente o consumo de alimentos que regulam o intestino, então consuma cereais integrais, arroz, aveia e, principalmente, aumente o consumo de água, pois é o nosso principal regulador de todas as reações do nosso metabolismo. Ainda indico que aumente o consumo de temperos naturais, ervas como orégano, alecrim, manjericão, são potentes alimentos ricos em antioxidantes, e além de ajudar na prevenção do câncer, vai fazer com que você melhore a sua comida”, indicou.

Por fim, o especialista reforçou a importância de investir em uma alimentação saudável e equilibrada como um importante passo na prevenção ao câncer de mama.

Fonte e foto assessoria