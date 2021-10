Feirinha da Gambiarra Kids segue até 20 de outubro em Aracaju

Atrações culturais, bate-papo e exposição de microempreendedores integram a programação do evento que acontece no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Até a próxima quarta-feira, 20 de outubro, o Shopping Jardins apresenta a Edição Kids da Feirinha da Gambiarra, evento que há nove anos movimenta a economia criativa em Sergipe. A atração tem acesso gratuito e acontece na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, das 10h às 22h. No local, os visitantes têm a oportunidade de adquirir itens de microempreendedores, como artigos de moda infantil, cosméticos veganos, tira turbante, acessórios folheados, picolé artesanal, bolos, doces e salgados.

A Feirinha da Gambiarra Kids também brinda as famílias com uma divertida programação e roda de conversa. Confira a programação:

Terça-feira, 19 de outubro

Yoga Kids – 16h

Atividade para crianças de 4 a 10 anos, com a educadora física e instrutora de Hatha Yoga, Manoela Andrade. Participação mediante inscrição prévia no @FeirinhadaGambiarra (Instagram) e doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à ONG Tem Sopa no Rosa .

Espetáculo com a banda Bacuri – 18h

Acesso gratuito e limitado, respeitando as normas sanitárias vigentes.

Quarta-feira, 20 de outubro

Prosa Gambiarra – 17h

Bate-papo sobre ‘Maternidade Real e Consciente’ com a psicóloga Fernanda Carvalho e as jornalistas e mães, Rafaella Vieira e Martha Mendonça.

Acesso gratuito e limitado, respeitando as normas sanitárias vigentes.

Foto: Pritty Reis e Victor Caldas

