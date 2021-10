Formação de chapas atormenta

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Dentro da base aliada e até mesmo fora dela conversas giram sobre a formação da chapa majoritária que tenha apoio e indicação do governador Belivaldo Chagas (PSD). O Partido dos Trabalhadores já definiu o nome do senador Rogério Carvalho, o que não provocou surpresa. É realmente o mais forte, com liderança ampla dentro de todas as tendências petistas e hábil no chamado trabalho de “formiguinha”, para conquistar aliados. Os demais nomes que se vislumbra nas oposições, para tentar o Governo, não chamam atenção pela pouca influência eleitoral que têm no Estado, inclusive pela dúvida do senador Alessandro Vieira (Cidadania) em tentar a sucessão estadual ou encabeçar uma terceira via a presidente da República.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deu pausa maior para escolha do pré-candidato a sucessor, que sairá da opinião de uma maioria da Base Aliada. Não há data definida para o anúncio e pode ser no próximo ano, depois do carnaval. Há tempo para tudo. É verdade que isso dá certa agonia, inclusive nos aliados. Também cria alguma expectativa nas oposições, que tentam avaliar quem estará na cabeça da chapa sugerida à sucessão pela base aliada. Cinco nomes são citados e, através deles, todos fazem análise e aferição da força política de cada um, para traçarem plano estratégico na disputa eleitoral. Essa ideia de ampliar o prazo para escolha e indicação do candidato, provoca um friozinho incômodo no estômago, exatamente pela dúvida do provável indicado.

Mas as conversas de bastidores são otimistas, dentro da capacidade da formação de chapa sem trauma. Lógico que as oposições torcem por um desconforto na base, em caso de rebeldia dos que não foram escolhidos. Contam com isso considerando que, nesse caso, provocará um racha e enfraquece o bloco. Há uma consciência, entretanto, que para a chapa ter êxito absoluto, o apoio deve ser integral a quem quer que seja o indicado para cabeça de chapa. Qualquer deslize nessa coerência em relação à unidade, pode por em risco à eleição do sucessor. Isso parece bem definido, entretanto, dentro e fora do grupo, inclusive entre lideranças do interior, existe um consenso: A chapa que concorre em condições de disputar para ganhar deve ser formada por André Moura, Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira, seja qual for o mandato definido para cada.

Há uma informação que vem circulando muito além dos bastidores. O empresário Edvan Amorim (PL) não voltou à cena política, mas vem trabalhando para colocar o seu irmão, Eduardo Amorim (PSDB), em uma chapa majoritária. Um artesão na arte de montar estratégias políticas, Edvan estaria tentando acomodar o Partido Liberal e os tucanos para formar um bloco denso e colocá-lo na disputa com chances de influenciar. Acha que Valmir de Francisquinho e o filho Talysson devem disputar vagas na Câmara Federal e Assembleia – os dois decidem – enquanto Eduardo seria oferecido para vice. Tudo isso está rolando, em clima de absoluto silêncio e sem fazer alarde. Agora é esperar para ver…

Reunião do PSD

O governador Belivaldo Chagas (PSD) adiou a viagem que faria a Brasília hoje para participar de reunião com o presidente do partido, Gilberto Kassab.

*** Também foi adiada a audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

*** Tanto a reunião do PSD, quanto a agenda com o ministro da Educação ficaram para a próxima semana.

Convite a Edvaldo

Durante a visita do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) foi feito convite endossado por Dória, para que ele se filiasse ao PSDB.

*** Não houve qualquer sinalização de que Edvaldo aceitaria, mas já se criou até uma chapa: “Edvaldo para governador, Laércio Oliveira para vice e Eduardo Amorim ao Senado”.

*** Um aliado muito próximo a Edvaldo desmentiu o convite e a formação da chapa com um lacônico “não”.

Antes não prestava

Um outro aliado do prefeito admite que convites sejam coisas naturais: “É até uma gentileza. É o reconhecimento do trabalho dele”, disse.

*** – Estranho é que até novembro passado, Edvaldo não prestava né? Boa era a delegada Daniele Garcia, lembrou.

*** A fonte não acreditou na possibilidade e considerou normal todo o tipo de especulação nesse momento.

Ivan vai a federal

Ivan Leite admitiu que ficou surpreendido com a presença do governador de São Paulo, João Dória (PSDB) em Aracaju, na sexta-feira passada.

*** Disse que Dória expôs as razões de sua pré-candidatura a presidente da República e com a exposição do seu trabalho à frente do Governo paulista.

*** Ivan vai permanecer no PSDB e será candidato a deputado federal.

Não quer disputar

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, disse que o partido deliberou a pré-candidatura de Rogério Carvalho a governador e que agora vão analisar a formação de uma chapa.

*** Disse que o partido será ouvido para candidaturas a vice e ao Senado e admite que chapa puro sangue não seja aconselhável em razão das composições.

*** E deixa claro: “O PT não quer disputar. Quer ganhar”!

Perde um senador

Nos bastidores do PT ainda há filiados que defendem o ex-deputado federal Márcio Macedo para o Senado, embora já não esteja com tanta insistência.

*** Na opinião dos que defendem Marcio ao Senado, em caso de uma eleição de Rogério Carvalho a governador, o PT perde um senador.

Rogério sobre Covid

Rogério Carvalho diz que a CPI da Covid materializa o sofrimento de uma nação. Tudo por causa dos crimes de um presidente. Os responsáveis vão ser punidos!

*** Segundo Rogério, “a cada depoimento, uma dor. Famílias destruídas.Traumas incuráveis! Reforço minha solidariedade aos parentes das vítimas da Covid.

Não anuncia candidatura

Em entrevista ontem, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, manteve que não é o momento ainda de anunciar candidatura.

*** – Estamos conversando com todos. No dia certo, na hora certa, Sergipe inteiro vai saber a que cargo concorrerei na próxima eleição, disse.

*** – Só digo uma coisa: serei candidato, sim! – Concluiu.

Aminthas no Prós

O ex-vereador Cabo Aminthas agora está no Prós. Filiou-se sexta-feira atendendo a uma indicação de Uezer Marquêz, presidente do Patriota no Estado. Aminthas será presidente do Prós em Sergipe.

*** Domingo, durante encontro, o presidente do Prós, Eurípedes Júnior, convidou Uezer e a vereadora Emília Corrêa para filiar-se ao partido, os dois agradeceram.

*** O Prós decidiu que o Diretório Estadual é que definirá a composição que fará para governador em cada Estado.

Edvaldo no “Estadão”

O prefeito Edvaldo Nogueira, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, defendeu a construção de programa emergencial para a retomada do desenvolvimento no Brasil.

*** Para Edvaldo, “a terceira via só irá se viabilizar caso apresente um projeto que solucione a crise econômica e social que o país enfrenta”.

*** – É preciso primeiro construir um projeto, antes mesmo de definir nomes. É chegada a hora do conjunto de forças políticas, da “esquerda ao centro-direita”, elaborar um programa emergencial para o país, ouvindo as universidades, os economistas, os cientistas sociais, disse.

Alessandro no Roda Viva

Alessandro Vieira (Cidadania) diz no Roda Viva da TV-Cultura: “defendo que o sistema de combate à corrupção se aprimore e que tenhamos condições de fazer as apurações de forma sistemática, institucional”.

*** E mais: “ isso com o MP e polícia funcionando bem e o judiciário descontaminado de interferência política.”

Sobre Terceira Via

Alessandro Vieira disse, no Roda Viva, que a terceira via é necessária no Brasil. Essa construção passa por reconhecer e respeitar as demandas do povo.

*** – A miséria chegou a um volume absurdo. Precisamos de um programa de transferência de renda efetivo e imediato e de estabilidade política, justifica.

*** – Alessandro é um nome que pensa em disputar a terceira via.

Um giro pelas redes

Gleisi Hoffmann – Bolsonaristas não tem jeito, estão espalhando fake news de que o PT votou contra a redução de ICMS p/ combustíveis.

Brasil 247 – Militares do governo indicam que vão aceitar resultado das urnas se Lula vencer eleição em 2022.

Guilherme Boulos – Minha solidariedade e apoio a Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, atacado por deputado bolsonarista covarde, que quer ser fiscal da fé alheia.

Estadão – CNBB pede que Alesp puna deputado bolsonarista que chamou papa e arcebispo de vagabundos e pedófilo.

Humberto Costa – Quanto mais se investiga, mais se descobre sobre o completo aparelhamento do estado pelos bolsonaristas. O Brasil refém do crime.

Franzinha – Atenção! se você é um homem que mija na borda do sanitário, eu desejo que você more sozinho por 01 ano e conviva com sua própria imundície.

Thiago Brasil – O Queiroz foi solto por “problemas de saúde”, mas todo dia festeja bebendo até cair e comendo do bom e do melhor (churrasco, camarão, salmão, etc).

Blog do Noblat – Disputa de egos entre os senador Omar Aziz e Renan Caheros põe em risco indiciamentos da CPI (Uol).