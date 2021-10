Hospital Primavera celebra Dia do Médico de uma forma diferente

Médicos da Rede Primavera iniciaram suas atividades, no dia 18 de outubro, Dia do Médico, de uma forma diferente. Eles foram recepcionados com um delicioso café da manhã, prestigiado por membros de diferentes especialidades do corpo clínico, diretores, lideranças assistenciais e administrativas. O evento cumpriu a proposta de proporcionar momentos especiais aos participantes, como o objetivo de reconhecer e valorizar a importância do trabalho dos profissionais da medicina quanto a sua responsabilidade e contribuição com a sociedade, principalmente em um dos períodos mais difíceis, de pandemia da Covid-19, onde eles não mediram esforços no enfrentamento à doença. Todos os presentes puderam aproveitar o ambiente para confraternizar com seus colegas, ao som de uma boa música e os médicos ganharam um brinde para marcar a ocasião.

O superintendente Médico da Rede Primavera, Dr. Guilherme do Espírito Santo, disse que poder estar junto com colegas que cuidaram tão bem das pessoas, é muito gratificante.” Participar de um café da manhã, celebrar essa profissão linda, nesse momento de união, não tem preço. Quero agradecer a todos os médicos que fizeram a diferença na vida de tantos pacientes, de tantos colegas. Vocês foram e são grandes heróis nesse enfrentamento da pandemia”, concluiu.

Para o cardiologista, Dr. Gledson Almeida, esse é um momento que simboliza o trabalho de uma vida inteira, com muita dedicação e comprometimento. “Quero parabenizar a todos pelo esforço diário de uma equipe preparada e atuante”, ressaltou.

Há oito anos exercendo a profissão no Hospital Primavera, a Mastologista, Dra. Paula Saab, destacou a importância do médico na missão de salvar vidas e comemorou a oportunidade de rever os amigos. Segundo ela, há mais de um ano as pessoas lutam contra a Covid-19 e aos poucos a sensação é de vitória, mesmo diante de tantas perdas. “Superar o momento, rever os amigos em um encontro tão lindo como esse, é ter a certeza que todo dia é dia de comemorar”, concluir Dra. Paula, bastante emocionada.

Mais de 1.500 pacientes vítimas do novo Coronavírus receberam alta médica do Hospital Primavera, dentre eles, o clínico geral e emergencista, Dr. Silas Lawley. Ele ressalta que foram momentos difíceis na linha de frente, com atendimentos a pacientes graves, e poder estar em um momento de confraternização, ao lado de grandes profissionais, diante de tantas lutas e batalhas, é muito prazeroso. Ele aproveitou a ocasião para parabenizar a toda equipe médica pelo empenho e dedicação visando sempre o bem-estar dos pacientes e familiares.

O presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, saudou os profissionais e salientou a importância do dia do médico para toda a classe. “Hoje é um dia que mostra a consolidação do Hospital Primavera junto à comunidade. Esse é o sonho que estou vendo mais uma vez ser realizado. É a comprovação do bom relacionamento entre os colegas, de uma equipe agregada e muito mais próxima à instituição. Estou muito feliz”, finalizou.