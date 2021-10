Integrantes do Movimento Polícia Unida serão recebidos pela Mesa de Negociação na quinta

O deputado estadual capitão Samuel Barreto informou na manhã desta terça-feira (10), que integrantes do Movimento Polícia Unida serão recebidos às 9 horas da próxima quinta-feira (20) onde irão participar da Mesa de Negociação.

A Mesa de Negociação instalada pelo governo do Estado, visa discutir os problemas e demandas que foram criados ao longo dos anos na administração.

Desde a instalação, o governador Berivaldo Chagas deixou claro que está aberto ao diálogo com todas as categorias, porém ressaltando que, tudo precisa ser feito de maneira que não comprometa o pagamento dos servidores públicos.

Para o deputado capitão Samuel, esse diálogo teve início e nesta quinta-feira, integrantes do Movimento Polícia Unido estará se reunindo com secretários de estado para discutir as demandas da classe.

Capitão Samuel informou ainda que já está conversando com integrantes da Mesa de Negociação para discutir as demandas do fisco e dos policiais penais.

Mesa de Negociação

No dia 16 de setembro, o governador Belivaldo Chagas anunciou a reativação da Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual, instituída através de decreto nº 40.993. O objetivo é estreitar o relacionamento entre o Governo de Sergipe e os servidores do Estado.

A primeira reunião após a reativação aconteceu no dia 29 de setembro, na sede da Sead, com representantes do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase).