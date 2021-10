Pimentel destaca ações em benefício dos simãodienses

Na noite desta segunda-feira, 18, o deputado estadual Luciano Pimentel participou de uma live promovida pelo prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, em seu perfil no instagram. Durante a conversa com o gestor municipal, o parlamentar destacou ações do mandato em benefício dos simãodienses e reafirmou a parceria com a administração do município na busca de melhorias para a população. O bate-papo também abordou a disputa eleitoral do próximo ano.

Desde o primeiro mandato, o deputado olha com carinho para Simão Dias. Entre as proposituras de sua autoria estão indicações para a implantação de sistema de abastecimento de água nos Povoados Brinquinho e Areal; reforma de ruas do Povoado Triunfo; instalação de bomba no poço artesiano do Povoado Galho Cortado e melhoria do sistema de telefonia móvel no município. Além disso, Luciano Pimentel conseguiu, recentemente, a aprovação de um Projeto de Lei que torna a Associação Musical Filarmônica Lira Sant’Ana patrimônio cultural de Sergipe.

“Simão Dias sempre abraçou o nosso mandato. É por essa razão que eu procuro retribuir a confiança dos simãodienses apresentando proposituras que sejam revertidas em mais qualidade de vida para o povo. Todos são bem recebidos em nosso gabinete, onde mantenho um diálogo aberto com o prefeito Cristiano Viana, que está ao nosso lado muito antes de ocupar a administração do município, os vereadores e lideranças municipais. Trabalho em conjunto com quem conhece as reais necessidades de Simão Dias”, pontuou Luciano Pimentel.

Para Simão Dias, o parlamentar também destinou emendas para aquisição de uma ambulância, que já foi entregue à população, e de aparelhos de raio x e ultrassom. “Antes de assumir a administração da cidade, o prefeito Cristiano Viana já trabalhava por Simão Dias e defendia bravamente os interesses da comunidade. Essa ambulância que tivemos a felicidade de entregar é uma prova disso. Em breve, teremos a liberação dos recursos para compra dos aparelhos de raio x e ultrassom. Enquanto parlamentar, é uma alegria poder acompanhar esse processo e auxiliar no desenvolvimento do município e na promoção das ações desta gestão exitosa, que está atenta aos anseios da população”, enfatizou o deputado.

De acordo com o prefeito Cristiano Viana, os simãodienses são os maiores beneficiados com essa boa relação da gestão municipal e com Luciano Pimentel.”Nunca existiu na história da nossa terra aparelhos de raio x e ultrassom. Fui vereador por oito anos e achava um absurdo os munícipes dependerem de outras cidades, a exemplo de Lagarto e Aracaju, para realizar esses exames. Com fé em Deus, a partir do próximo ano, os simãodienses não precisaram mais se deslocar para ter acesso a esse serviço médico”, relatou o gestor.

O prefeito Cristiano Viana aproveitou para solicitar o apoio do parlamentar para a realização de obras de infraestrutura. Sobre o assunto, Luciano Pimentel informou que esteve com o governador Belivaldo Chagas e pediu auxílio para garantir a pavimentação de algumas localidades do município.

“Belivaldo Chagas sempre demonstra atenção às nossas solicitações e, mais uma vez, se mostrou sensível ao pleito. Inclusive, ele prometeu que nos próximos dias agendará uma audiência com a nossa presença e a do prefeito Cristiano Viana para definir, em comum acordo com a gestão municipal, os dois povoados que receberão esse serviço. Essa foi uma notícia excelente, pois apenas com nossas emendas não podemos ajudar os municípios em todas as áreas e entendo que nosso papel enquanto deputado é oferecer esse apoio para conquista de mais recursos”, afirmou Luciano Pimentel.

Eleições 2022

Questionado acerca das eleições de 2022, Luciano Pimentel afirmou que pretende lançar uma candidatura à reeleição. “Estaremos submetendo o nosso nome, novamente, a uma eleição para deputado estadual. Acreditamos que nossa atividade ao longo desses dois mandatos nos credencia a buscar o apoio da sociedade para continuarmos na Assembleia Legislativa”.

Sobre a sigla que deverá ingressar com a saída do PSB, o parlamentar disse que tem recebido diversos convites, mas ainda não escolheu um partido. “Graças a Deus tenho sido bastante procurado, o que me alegra imensamente. Estávamos aguardando as novas regras eleitorais e agora começaremos a pensar para qual partido deveremos ir. Ouviremos com atenção os amigos e no momento que julgarmos adequado faremos a nossa opção por um novo caminho”, salientou.

Ao final da live, o parlamentar agradeceu a oportunidade de abordar a sua atuação na Assembleia Legislativa e reforçar o seu compromisso com a população de Simão Dias. “Reconhecemos o grandioso trabalho que o prefeito Cristiano Viana e a sua equipe desenvolvem no município. Essa é uma gestão que ficará marcada na história de Simão Dias e o nosso mandato está à disposição da administração municipal para tudo aquilo que for de interesse do povo simãodiense. Seguiremos caminhando lado a lado, renovando diariamente essa parceria em prol de Simão Dias”, enfatizou Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar