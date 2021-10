“Mais ciclistas estão morrendo e precisamos agir rápido”, diz Breno 

O vereador Breno Garibalde utilizou a sessão da Câmara Municipal de Aracaju na manhã desta terça-feira, 19, para chamar a atenção do poder público para os diversos acidentes envolvendo ciclistas, inclusive com vítimas fatais, como foi o caso que aconteceu no último sábado, na Avenida José Carlos Silva, Zona Sul da capital.

“As mortes de ciclistas causadas pela falta de infraestrutura rodoviária é uma realidade muito triste da nossa cidade e precisamos enfrentar isso o quanto antes. Somente esse ano, em Aracaju, foram registradas quase 40 ocorrências de trânsito envolvendo ciclistas e sete com vítimas fatais, sendo duas só neste mês”, destacou Breno.

O parlamentar ressaltou ainda que reconhece os esforços da prefeitura, mas que os dados sobre acidentes e a quantidade de usuários de bicicletas, demonstram que é preciso mais agilidade na resolução destes problemas, já que diversas cidades no mundo investem em ciclovias há mais de 50 anos.

“Deveríamos investir nos outros meios de transporte da mesma forma e com a mesma atenção, que investimos em estrutura para os automóveis? Precisamos encarar esse diálogo mais de frente, muitas destas mortes poderiam ser evitadas. Só vamos resolver estes problemas de mobilidade quando todos os meios de transporte funcionarem de forma integrada e equilibrada”, explicou o vereador.

Por Felipe Martins