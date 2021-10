Ministério Público do Trabalho realiza audiência com sindicato dos rodoviários e Grupo Progresso

Foi realizada na tarde desta segunda-feira (18), uma audiência entre o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (Sinttra) e o Grupo Progresso. O objetivo da audiência foi o de colher informações a respeito da situação econômica da empresa e do acordo realizado com os empregados na semana passada, após a paralisação das atividades.

Durante a audiência a empresa, juntamente com o Sindicato, falou das dificuldades que está enfrentando na pandemia e que o acordo para o pagamento das verbas para o mês de outubro vai ser cumprido, mas isso não significa que não possa haver um novo atraso nos meses subsequentes. De acordo com o procurador do Trabalho, Márcio Amazonas, o MPT buscará a melhor solução para a tutela dos direitos sociais, com a proteção dos direitos dos trabalhadores.

Entenda o caso

Na semana passada, de quinta a sábado, houve a paralisação de cerca de 900 rodoviários de três empresas do Grupo Progresso. Os trabalhadores reivindicaram salários e benefícios atrasados. Após negociações entre empresa e Sindicato, os funcionários receberam 50% dos valores que estavam pendentes e ficou acordado que o restante do pagamento em atraso será quitado até o final do mês de outubro. Eles retornaram ao trabalho na manhã de sábado, 16.

Por Ana Alves.