Outubro Rosa: Servidoras do Huse participam do Dia da Beleza

Dentro da programação do Outubro Rosa, celebrada pela Secretaria de Estado da Saúde, foi realizada na manhã desta terça-feira, 19, uma ação especial destinada às servidoras do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O Dia da Beleza, como é chamado, é um evento em parceria com a empresa de cosméticos Mary Kay, o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (NAST) e Assessoria de Comunicação (ASCOM) da SES e ofereceu para as participantes sessões de limpeza de pele e maquiagem.

Tomando todos os cuidados de higiene e segurança para não se aglomerarem, às servidoras não perderam tempo e aceitaram participar da ação do Outubro Rosa que visa a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A diretora executiva da Mary Kay, Patrícia Rodrigues Ferreira, destacou os benefícios de um dia especial como esse da beleza.

“Trouxemos um skin care de autocuidado e anti idade, finalizando com make básica. Num evento como esse a autoestima da mulher se eleva, porque trabalhando na linha de frente, muitas vezes não são cuidadas e esse é o momento que cada uma recebe seu autocuidado. Uma ação que acontece numa data importante porque o autocuidado da mama está relacionado com tudo da mulher e a gente complementa cuida do corpo, da mama, cuida da mente”, declarou a diretora executiva Mary Kay.

Para a supervisora administrativa do Huse, Rejane Souza, uma ação que além do cuidado com a pele, tem um apelo importante quanto a prevenção e o autocuidado com o corpo. “A gente consegue alavancar a autoestima feminina, o cuidado da mulher é sempre bem visto porque a gente trabalha tanto e se preocupa com tantas coisas e acaba esquecendo de nós mesmas, então esse momento é aprender a cuidar de si e isso é muito bom, as meninas anotando todos os pontos para usar no dia a dia, foi muito gratificante”, disse.

A interação entre as servidoras foi um momento de muita alegria, como explica a servidora do setor de óbitos do Huse, Marivalda de Jesus. “Muito bom participar desse evento, pois valoriza a mulher e faz com que a gente se sinta bela”, disse.

Já para a recepcionista do Huse, Vanessa Carvalho, um momento de repensar mais sobre o cuidado com o corpo e também com a pele. “A correria do dia a dia faz a gente se descuidar muitas vezes. Estou muito feliz em poder dar essa parada rápida no meu dia para pensar em mim e nos cuidados com a minha pele. Gosto muito de tomar sol e devo saber o que fazer antes e depois dessa exposição. Espero que tenha mais vezes”, finalizou.

